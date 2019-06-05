Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка

После долгих лет за решёткой символ исправительного учреждения отправилась на базу отдыха в соседнюю область, передает Informburo.kz.

Медведица Катя жила в колонии 15 лет

Медведица Катя, которая 15 лет содержалась в колонии с максимальным режимом безопасности в Костанайской области, переехала в зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы.

Катю на одной из баз отдыха в детстве бросили циркачи. Она забавляла публику, но 2004 году поцарапала мальчика, после чего её решили отправить в колонию, где она прожила за решёткой 15 лет.

За медведицей всё это время ухаживали осуждённые, отбывающие наказание в учреждении УК-161/2. Она ни разу не выходила из своего вольера.

Медведица переезжает из колонии на базу отдыха

Теперь Катя будет жить на базе отдыха "Абакшино" в Петропавловске.

"Там есть мини-зоопарк, где Катю ждёт длительная адаптация и медицинский осмотр. Медведицу будут приучать жить в условиях, максимально приближенных к природным", – сообщил старший инспектор-психолог колонии, капитан юстиции Мощенко.

Фото ДУИС по Костанайской области