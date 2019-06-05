Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка
После долгих лет за решёткой символ исправительного учреждения отправилась на базу отдыха в соседнюю область, передает Informburo.kz.
Медведица Катя жила в колонии 15 лет
Медведица Катя, которая 15 лет содержалась в колонии с максимальным режимом безопасности в Костанайской области, переехала в зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы.
Катю на одной из баз отдыха в детстве бросили циркачи. Она забавляла публику, но 2004 году поцарапала мальчика, после чего её решили отправить в колонию, где она прожила за решёткой 15 лет.
За медведицей всё это время ухаживали осуждённые, отбывающие наказание в учреждении УК-161/2. Она ни разу не выходила из своего вольера.
Медведица переезжает из колонии на базу отдыха
Теперь Катя будет жить на базе отдыха "Абакшино" в Петропавловске.
"Там есть мини-зоопарк, где Катю ждёт длительная адаптация и медицинский осмотр. Медведицу будут приучать жить в условиях, максимально приближенных к природным", – сообщил старший инспектор-психолог колонии, капитан юстиции Мощенко.
Фото ДУИС по Костанайской области
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