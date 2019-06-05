Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане

Ослабление тенге по отношению к доллару связано с резким снижением цены нефти. Такого мнения придерживаются казахстанские экономисты, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Доллар со средних 380 тенге вырос. Сегодня он торгуется в пределах 384 тенге на бирже. Условно можно считать, что он вырос на 4,5 тенге. Это реакция рынка на резкое снижение стоимости барреля нефти с 70 до 60 долларов. Первыми отреагировали обменные пункты. В минувшую субботу они начали повышать стоимость доллара, и в воскресенье он стоил 385 тенге. Участники рынка предполагали такую реакцию, - сказал доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим.

Эксперт считает, что возврата доллара к прежним позициям не предвидится, вероятна лишь небольшая коррекция на пару тенге в четверг или пятницу этой недели.

Похожего мнения придерживается директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев.

- К текущему моменту цены на нефть опустились до уровня 61 доллар за баррель, в то время как в конце апреля цены на нефть достигали локального максимума в 74,5 доллара за баррель. Цены на нефть потеряли около 18 процентов с указанного максимума, что очень существенно. Против российского рубля доллар США с 23 апреля укрепился на 1,7 рубля, или почти на 2,7 процента. Против тенге с тех же дат доллар укрепился менее существенно - примерно на 1,5 процента, - сказал Павел Афанасьев.

В Костанае утром 5 июня в обменниках доллар продавали за 386 тенге.