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Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане

5 июня 2019, 10:44 |  Общество

Ослабление тенге по отношению к доллару связано с резким снижением цены нефти. Такого мнения придерживаются казахстанские экономисты, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

 - Доллар со средних 380 тенге вырос. Сегодня он торгуется в пределах 384 тенге на бирже. Условно можно считать, что он вырос на 4,5 тенге. Это реакция рынка на резкое снижение стоимости барреля нефти с 70 до 60 долларов. Первыми отреагировали обменные пункты. В минувшую субботу они начали повышать стоимость доллара, и в воскресенье он стоил 385 тенге. Участники рынка предполагали такую реакцию, - сказал доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим.

Эксперт считает, что возврата доллара к прежним позициям не предвидится, вероятна лишь небольшая коррекция на пару тенге в четверг или пятницу этой недели.

Похожего мнения придерживается директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев.

- К текущему моменту цены на нефть опустились до уровня 61 доллар за баррель, в то время как в конце апреля цены на нефть достигали локального максимума в 74,5 доллара за баррель. Цены на нефть потеряли около 18 процентов с указанного максимума, что очень существенно. Против российского рубля доллар США с 23 апреля укрепился на 1,7 рубля, или почти на 2,7 процента. Против тенге с тех же дат доллар укрепился менее существенно - примерно на 1,5 процента, - сказал Павел Афанасьев.

В Костанае утром 5 июня в обменниках доллар продавали за 386 тенге.
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Комментарии к новости
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§ ZXC
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 05.06.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ушто цены на бензин вниз пойдут?!
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§ Victor Yang
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11583
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Не ушто цены на бензин вниз пойдут?!

Тут система "ниппель" - работает только в одну сторону. Когда нефть была по 30, доллар тоже был за 300, так же как и при цене 70 долларов.
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§ Сергей_я
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2724
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.06.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А эксперты не хотят объяснить почему валюта и по отношению к рублю тоже свалилась? Ведь в России нефть тоже подешевела. Как-то не стыкуется.
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§ Тот самый
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 05.06.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
работает только в одну сторону

Система работает как надо. Кому-то. А надо было скинуть много тенге, чтобы вывести много долларов за границу, то и просел курс. Уже б не врали или не фантазировали.

"экономисты". Нефть торгуется фьючерсами с оплатой через 2-3 месяца, т.е. эффект от снижения цены нефти мы реально ощутили бы только осенью (в случае реально плавающего курса).

Весной 16го нефть была $35-40, курс был 355. В 2017-м нефть доходила до $80, а курс не вернулся к 187, минимум 311 был весной. Хотя в 15-м году был 187, при нефти $60.
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* директор пляжа
Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.06.19 - 15:01
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