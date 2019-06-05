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Начальник отдела миграционной службы Костаная подозревается в коррупции
5 июня 2019, 09:20 | Криминал
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области выявлен факт получения взятки начальником отдела миграционной службы Управления полиции города Костанай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
Фото: zakon.kz
Он подозревается в систематическом получении взятки в общей сумме 300 тыс. тенге от иностранных граждан за общее покровительство, беспрепятственную регистрацию и оформление вида на жительство.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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