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Начальник отдела миграционной службы Костаная подозревается в коррупции

5 июня 2019, 09:20 |  Криминал

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области выявлен факт получения взятки начальником отдела миграционной службы Управления полиции города Костанай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Фото: zakon.kz

Он подозревается в систематическом получении взятки в общей сумме 300 тыс. тенге от иностранных граждан за общее покровительство, беспрепятственную регистрацию и оформление вида на жительство.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Начальник отдела миграционной службы Костаная подозревается...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так он наверное долярами,еврами брал?
300 тыс.тенге это очень мало... :lol:
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