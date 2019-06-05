Начальник отдела миграционной службы Костаная подозревается в коррупции

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области выявлен факт получения взятки начальником отдела миграционной службы Управления полиции города Костанай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

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Он подозревается в систематическом получении взятки в общей сумме 300 тыс. тенге от иностранных граждан за общее покровительство, беспрепятственную регистрацию и оформление вида на жительство.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.