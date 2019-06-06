Евгений ШИБАРШИН: В условиях ясности

Кампания по выборам президента Казахстана вышла на финишную прямую. Хотя до голосования осталось еще несколько дней, некоторые итоги подвести можно уже сейчас.

Первое, на что обращаешь внимание, это изначальная определенность результата подсчета голосов после закрытия избирательных участков 9 июня. Гадать можно только по процентам «за». Имя фаворита настолько ни у кого не вызывает сомнений, что начинаешь недоумевать, зачем остальные кандидаты вместе потратили на завлечение своих избирателей более 1,2 млрд тенге.

Предсказуемость можно было бы объяснить тем, что уже после окончания срока выдвижения кандидатов стало ясно: у главного претендента в этом списке равного соперника нет. Почему? Ответ, казалось бы, лежит на поверхности – оппозицию в Казахстане настолько распылили, что для ее кристаллизации понадобится немало лет. Есть отдельные опальные личности, пребывающие за кордоном. Однако начинаешь искать их сторонников внутри Казахстана и невольно прослезишься по причине отсутствия.

Протестующие есть. Одни сейчас пишут коллективные письма с наказами главному претенденту, обращаясь по всем правилам светского этикета. Надеясь, очевидно, что только от поданных в такой форме петиций в чиновничьих канцеляриях не отмахнутся и передадут по назначению. Есть среди протестантов и люди, настроенные более радикально. Они призывают бойкотировать выборы. Особой поддержки такие бузотеры не находят, но шума создают много.

Все эти люди, возможно, и поддержали бы радикально настроенного оппозиционного кандидата в президенты, однако мне представляется что при голосовании верх все равно возьмут консервативно настроенные избиратели. Те, кто устал от перемен. К тому же они не видят ни одной политической силы, которая могла бы четко сформулировать, что она сделает реального для изменения ситуации к лучшему.

В условиях, когда в обществе уже накопилась большая масса граждан, которым есть что терять, они отдадут предпочтение кандидату-консерватору. Тому, кто не обещает что-то в стране ломать, прикрываясь замыленным словом «реформы», а единственное что обещает, это преемственность политики своего предшественника в очеловечивании экономики. За него и пойдут голосовать.

Второй момент - он вытекает из выше изложенного – как долго президент, избранный консервативно настроенным электоратом, может пользоваться широкой поддержкой в обществе? До появления «буйного» оппозиционера? Но для победы такого на будущих президентских выборах нужна хорошо организованная партия. В противном случае придется идти на баррикады.

На мой взгляд, ни для первого варианта, ни для второго в Казахстане реальных предпосылок пока нет. В условиях ясности итогов голосования кандидаты от партий не скрывают, что они используют эту президентскую кампанию в интересах будущих выборов в мажилис. То есть, существующие партии максимум на что рассчитывают - это на депутатские места в Парламенте.

Если так будет продолжаться и дальше, президент № 2 при известных условиях вполне реально может победить и на следующих президентских выборах. Но так далеко пока заглядывать не будем.