Жительница Лисаковска родила тройню в День защиты детей

В международный День защиты детей, 1 июня, у жительницы Лисаковска Ирины Лысак родилась тройня. Роды приняли врачи 1-го родильного отделения Костанайской областной больницы. На свет появились 2 девочки и 1 мальчик, их вес - 1 470 г, 1 548 г и 2 180 г соответственно.

- Состояние новорождённых спустя три дня удовлетворительное. Сейчас дети в палате с мамой, - сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Питаются материнским молоком. Все дети - от первой беременности. Мама учится в профтехучилище на повара.

Общественное объединение "Клуб 28 петель" подарило малышам 3 вязаных шерстяных комплекта.