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Жительница Лисаковска родила тройню в День защиты детей
Георгий ГОВОРОВ
4 июня 2019, 17:52 | Общество
В международный День защиты детей, 1 июня, у жительницы Лисаковска Ирины Лысак родилась тройня. Роды приняли врачи 1-го родильного отделения Костанайской областной больницы. На свет появились 2 девочки и 1 мальчик, их вес - 1 470 г, 1 548 г и 2 180 г соответственно.
- Состояние новорождённых спустя три дня удовлетворительное. Сейчас дети в палате с мамой, - сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Питаются материнским молоком. Все дети - от первой беременности. Мама учится в профтехучилище на повара.
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