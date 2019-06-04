Выборы президента Казахстана: что можно писать в соцсетях, а что нельзя?

Пять дней осталось до внеочередных выборов президента Казахстана. С этого момента в законодательстве страны имеются ограничения публикаций в интернет-ресурсах.

Иллюстративное фото pastinfo.am

Informburo.kz спросил у юристов Internews Kazakhstan Ольги Диденко и международного фонда свободы слова "Адил соз" Тамары Семахиной, что можно писать казахстанцам в социальных сетях с сегодняшнего дня до окончания выборов.

1. Что нельзя делать в соцсетях с сегодняшнего дня?

За пять дней до дня голосования, то есть с 4 июня, в интернете нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с выборами, проводить голосования в поддержку кандидатов. 2. Что нельзя писать в соцсетях в день тишины?

День тишины – 8 июня. В этот день завершается предвыборная агитация, нельзя публиковать агитационные материалы кандидатов. 8 июня могут сохраняться на прежних местах только агитационные материалы, ранее размещённые в интернете. Уже опубликованные до этого дня материалы нельзя выводить на главные страницы интернет-ресурсов.

3. Что запрещено публиковать в соцсетях в день голосования?

Пользователям соцсетей не рекомендуется проводить опросы (как онлайн, так и оффлайн), агитировать, делать какие-то предварительные анализы результатов, даже по своим ощущениям. Журналисты могут освещать выборы только при наличии редакционного задания. Поэтому блогер или пользователь соцсетей не может без официального редакционного задания от зарегистрированного СМИ наблюдать за ходом голосования, снимать на фото и видео процесс, наблюдать за подсчётом голосов, сопровождать урну при выезде к избирателям. 4. Считается ли нарушением призыв идти голосовать?

Если будет просто призыв принять участие в выборах, то это не должно расцениваться как предвыборная агитация, соответственно, пользователь соцсети не должен нести наказание. Если будет призыв идти голосовать за определенного кандидата, то это уже агитация, могут оштрафовать. 5. Можно ли в день тишины написать: "Я иду на выборы"?

Да, можно. Но если вы укажете, за какого кандидата будете голосовать, то могут посчитать, что вы агитируете в день тишины. 6. Могу ли я написать, за кого проголосовал в день выборов?

Не рекомендуем писать в соцсетях, за кого вы отдали голос. Указание на конкретного кандидата, за которого вы проголосовали до окончания дня выборов, могут расценить как предпочтение одному из претендентов и признать как агитацию. 7. Я не журналист, пишу просто в соцсетях. За что меня могут наказать?

"Основная опасность для пользователей соцсетей заключается в запутанных нормах действующего законодательства, используя которые в одном случае мы можем уверенно обосновать, что пользователь соцсети не является СМИ, а в другом, что любой аккаунт – это СМИ. Для СМИ установлено довольно много ограничений в предвыборный период. Если учесть сегодняшнюю обстановку в области свободы выражения мнения в Казахстане, есть риск быть привлечённым как минимум к административной ответственности", – объяснила юрист международного фонда "Адил соз" Тамара Семахина. Informburo.kz не удалось получить официальную позицию государства: в ЦИК РК не стали отвечать на запрос редакции, перенаправив его в МИОР РК (ответ на момент публикации не поступил), Генеральная прокуратура также не ответила на вопросы и переслала запрос в ЦИК РК.

8. Что имеет право писать блогер?

"В Казахстане законодательно закрепленного понятия "блогер" нет. Любой гражданин имеет право выразить в той или иной степени свою гражданскую позицию. Если же это будет признано агитацией со стороны отдельных граждан, то они могут войти в общественный штаб любого из кандидатов и на законных основаниях агитировать. Здесь я не вижу никакой проблемы", – сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев 14 мая. 9. Какое наказание грозит за нарушения?