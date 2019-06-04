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Lamka
Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
Добавьте в базу машину с "иностранными" номерами, при проезде её через камеру, фиксируем, ведем нашим ЦЕНТРОМ управления камерами (или как он там), патрульку в догонку, машину на...
04.06.19 16:35
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: еще есть несколько подобных. Алекс, знаю. Цирк - асфальтровщиков, водопроводчиков и самый - главный- Акиматчиков... :lol: ;-)
04.06.19 15:48
Vital
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Тюльпанчик: Всё бы отдал. Сердце, душу. Знать бы куда. Он малыш меня попросил что б я ему купил приставку игровую. Смотрю. Это видео. Это он меня поздравлял с днем рождения. Сердце разрывается....
04.06.19 15:11
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: К вам такой, в КОстанай - приезжал... не знаю. я в этом веке в цирке не был.таком, под куполом. а так например цирк лесорубов у нас круглый год работает. еще есть несколько подобных.
04.06.19 14:46
лимон
Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
давно пора, ездят безалаберно
04.06.19 14:40
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Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами

4 июня 2019, 14:09 |  Государство

Казахстанцев - владельцев автомобилей с иностранными номерами обяжут регистрировать свой автомобиль. Эта мера поможет правоохранительным органам наказывать нарушителей, передает корреспондент Tengrinews.kz

Иллюстративное фото:midag.ru

"Автомобилей из стран ЕАЭС у нас очень много. Наши граждане приобретают их, не переоформляют, здесь ездят с иностранными номерами. Это дает им возможность безнаказанно нарушать ПДД, и уже даже есть информация, что преступные элементы начинают пользоваться этим каналом. Там целый комплекс проблем, которые нужно решать", - рассказал депутат Мажилиса Павел Казанцев в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz.

Он объяснил, что раньше эту проблему решить не могли из-за ее связи с Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Кроме того, контроль за такими автомобилями требует синхронизации всех баз данных, которые касаются автомобильного транспорта и его владельцев. 

"Поэтому решили, что мы на осень эти поправки отложим, чтобы доработать в комплексе по всему блоку законодательства. Проблема остается пока, автомобили никак не регистрируются, кроме как по воле самого владельца.

По предложению должна быть четкая и внятная фиксация пересечения этими автомоблями границы. Чтобы не ущемлять права добропорядочных граждан, несколько месяцев люди должны иметь возможность заехать в страну. Кто-то заезжает на автомобилях, будучи иностранцем, россиянином, армянином, кыргызстанцем. Они поездили, решили свои дела, как правило, месяц-два, и они выехали назад. В этот период автомобиль будет находиться вне регистрации. Потом он должен быть обязательно зарегистрирован и привязан к нашему владельцу-казахстанцу. Такая будет мягкая регулирующая система", - пояснил депутат. 

После этого, по словам Казанцева, владелец автомобиля уже не сможет безнаказанно нарушать правила дорожного движения.

"Проблема в основном касается именно казахстанцев на зарубежных авто. Если приезжает иностранец, условно россиянин, совершает правонарушение, мы можем потом через российские контакты как-то воздействовать на владельца. А если казахстанец купил этот российский или армянский автомобиль, приехал сюда, ездит по встречной, пересекает сплошную, проезжает на красный, наши камеры фиксируют это дело. А потом мы найти хозяина не можем, потому что в Россию или Армению  обращаемся, а там авто давно продали. А кому продали здесь, найти не можем", - объяснил проблему депутат.

Поэтому, по его словам, иностранцы, как правило, законопослушны и планируемые поправки в законодательство будут воздействовать именно на казахстанцев.

"Сейчас эта лазейка остается, но мы занимаемся. В сентябре начнем обсуждение и постараемся, чтобы к началу 2020 года эти регулирующие нормы уже были в действующем законодательстве", - добавил Павел Казанцев.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 942
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора, ездят безалаберно
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* Lamka
Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 04.06.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавьте в базу машину с "иностранными" номерами, при проезде её через камеру, фиксируем, ведем нашим ЦЕНТРОМ управления камерами (или как он там), патрульку в догонку, машину на штрафстоянку, пусть хозяин выкупает, пока все расходы не оплатит и всё... в чем проблема..? работать не хотят, вот и вся проблема.

А кормить наших "производителей", которые занимаются отвёрточной сборкой авто, называемой производством, нет уж увольте...
Просто ещё один барьер для того, чтобы покупали тут "втридорога". Плюс утиль сбор портит все отношения с государством...

Мало видел "мусорных" авто с аббревиатурой АМ на номерах, не выгодно видимо хлам так далеко тащить, да и что мешает их также ставить на штраф стоянку.

P.S.: ощущение от новости, что авто с иностранными номерами магическим образом появляется среди ночи и растворяется ближе к утру... мистика... как они от камер прячутся, сквозь улицы видимо как привидения проходят, поймать тяжело...
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