Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами

Казахстанцев - владельцев автомобилей с иностранными номерами обяжут регистрировать свой автомобиль. Эта мера поможет правоохранительным органам наказывать нарушителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:midag.ru

"Автомобилей из стран ЕАЭС у нас очень много. Наши граждане приобретают их, не переоформляют, здесь ездят с иностранными номерами. Это дает им возможность безнаказанно нарушать ПДД, и уже даже есть информация, что преступные элементы начинают пользоваться этим каналом. Там целый комплекс проблем, которые нужно решать", - рассказал депутат Мажилиса Павел Казанцев в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz.

Он объяснил, что раньше эту проблему решить не могли из-за ее связи с Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Кроме того, контроль за такими автомобилями требует синхронизации всех баз данных, которые касаются автомобильного транспорта и его владельцев.

"Поэтому решили, что мы на осень эти поправки отложим, чтобы доработать в комплексе по всему блоку законодательства. Проблема остается пока, автомобили никак не регистрируются, кроме как по воле самого владельца.

По предложению должна быть четкая и внятная фиксация пересечения этими автомоблями границы. Чтобы не ущемлять права добропорядочных граждан, несколько месяцев люди должны иметь возможность заехать в страну. Кто-то заезжает на автомобилях, будучи иностранцем, россиянином, армянином, кыргызстанцем. Они поездили, решили свои дела, как правило, месяц-два, и они выехали назад. В этот период автомобиль будет находиться вне регистрации. Потом он должен быть обязательно зарегистрирован и привязан к нашему владельцу-казахстанцу. Такая будет мягкая регулирующая система", - пояснил депутат.

После этого, по словам Казанцева, владелец автомобиля уже не сможет безнаказанно нарушать правила дорожного движения.

"Проблема в основном касается именно казахстанцев на зарубежных авто. Если приезжает иностранец, условно россиянин, совершает правонарушение, мы можем потом через российские контакты как-то воздействовать на владельца. А если казахстанец купил этот российский или армянский автомобиль, приехал сюда, ездит по встречной, пересекает сплошную, проезжает на красный, наши камеры фиксируют это дело. А потом мы найти хозяина не можем, потому что в Россию или Армению обращаемся, а там авто давно продали. А кому продали здесь, найти не можем", - объяснил проблему депутат.

Поэтому, по его словам, иностранцы, как правило, законопослушны и планируемые поправки в законодательство будут воздействовать именно на казахстанцев.

"Сейчас эта лазейка остается, но мы занимаемся. В сентябре начнем обсуждение и постараемся, чтобы к началу 2020 года эти регулирующие нормы уже были в действующем законодательстве", - добавил Павел Казанцев.