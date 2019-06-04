Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова костанайцы перечислили претензии к подрядчику

Работы на ул. Каирбекова сейчас идут на участке возле телецентра - ремонтируют дорожное полотно, ставят новый бордюрный камень, тротуары выкладывают плиткой. Но местных жителей беспокоит, что в результате исчезают подъезды и подходы к их домам.





- Был заезд хороший, теперь вот бордюр, - показывает на результат ремонтных работ владелец дома № 273 Николай ШАНГАРИЕВ. - У меня не одна машина. Сейчас асфальт положат - видно будет, на сколько надо ворота поднимать. Бордюр придется обрезать. Я просил, чтобы его положили (на бок - «НГ»). Они говорят что по проекту нельзя. Если я сейчас срежу бордюр, меня же приедут и накажут. Буду разрешение просить! Моя машина в гараже, а сыновья здесь (на проезжей части - «НГ») бросают машину.

Соседка Николая лишилась подхода к своему дому № 271, теперь ее ворота и тротуар разделяет крутой песчаный спуск.





- У меня лестница здесь была, - вспоминает Ольга ГАЛЬЦОВА. - Как я сейчас должна ходить? Мне с первого дня сказали, что сделают лесенку токой, как она была, из четырех новых плит. И вот я жду. По песку хожу, полная обувь песка. У меня сын погиб, был бы сын - я бы никого не просила, он бы сам сделал. А сейчас я одна, у меня некому делать, пускай они восстанавливают!

Жителей также беспокоит, как будет организовано водоотведение. Дорога проходит выше уровня дворов, поэтому до начала работ вода бежала в углублении между дорогой и дворами. Сейчас это углубление засыпают.

Тендер на реконструкцию улицы Каирбекова в границах от улицы Лермонтова до Тепличного комбината выиграло ТОО «Промстройпроект». На месте оказался мастер этого участка.

- Сейчас еще делают там, уровень на всех съездах поднимется, - заверил «НГ» представитель подрядчика Валерий МУНГАЛОВ. И прокомментировал вопрос о водоотведении: - Где засыпано - раскопают. Разработаем в любом случае.

На расстоянии 5-10 м от проблемных мест действительно еще идут дорожные работы. Но жители к заявлениям о том, что все будет исправлено, относятся с недоверием, так как и бордюр, преграждающий путь в их дома, и привезенная земля на места, где должен быть организован слив, выглядят как завершенная работа.

В отделе ЖКХ акимата Костаная пообещали «НГ» проверить подъезды и подходы к домам по указанным адресам и работы по устройству водоотведения.