Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Заседание федерации бокса Костанайской области прошло сегодня, 3 июня, на базе картинг-центра на ул. Гашека в Костанае. В последнее время федерация бокса существовала только на бумаге.
Участие в заседании приняли аким области Архимед Мухамбетов, члены исполкома федерации и тренерско-преподавательский состав.
На должность главы федерации боксеров была выдвинута и поддержана кандидатура акима Костаная Кайрата Ахметова. Сам Ахметов в беседе с журналистами ранее говорил, что он выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР по боксу и тренировался у заслуженного тренера РК Василия Лавриненко, присутствовавшего на этом заседании.
На базе картинг-центра в текущем году планируется создать Центр бокса, в котором будут тренироваться и выступать боксеры нашей области. В 2018 году глава области Архимед Мухамбетов заявлял о планах строительства Школы бокса в 2019 году.
Фото предоставлены пресс-службой акима Костаная
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Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
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