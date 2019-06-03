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Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"

Евгений ШИБАРШИН

3 июня 2019, 14:11 |  Государство

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ приехал в Костанайскую область с рабочим визитом сегодня, 3 июня. Свою поездку он начал с посещения ТОО "Милх".

Ему показали цеха по производству мороженого и кисло-молочной продукции. Сапаров интеросовался качестаом закупаемого у населения молока, его ценой и сбытом готовой продукции.

Директор ТОО Сергей БЛОК сообщил, что около 50% молока закупают у населения. Молоко продают 12 тыс. личных хозйств.

- Это одни и те же люди, мы их знаем, - отметил Блок. - К тому же молоко сразу охлаждается, затем проходит проверку в лаборатории.

Предприятие выпускает 70 видов продукции. Некоторые из них первый вице-министр сельского хозяйства попробовал на вкус. Остался доволен.

Ему подробно рассказали о возможностях новейшего оборудования, закупленного у мировых брендов.

В планах поездки - посещение птицефабрики ТОО "Жас канат-2006", ТОО "Олжа Садчиковское" и встреча с сельхозтоваропроизводителями в Силантьевском сельском округе.
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