Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
Евгений ШИБАРШИН
Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ приехал в Костанайскую область с рабочим визитом сегодня, 3 июня. Свою поездку он начал с посещения ТОО "Милх".
Ему показали цеха по производству мороженого и кисло-молочной продукции. Сапаров интеросовался качестаом закупаемого у населения молока, его ценой и сбытом готовой продукции.
Директор ТОО Сергей БЛОК сообщил, что около 50% молока закупают у населения. Молоко продают 12 тыс. личных хозйств.
- Это одни и те же люди, мы их знаем, - отметил Блок. - К тому же молоко сразу охлаждается, затем проходит проверку в лаборатории.
Предприятие выпускает 70 видов продукции. Некоторые из них первый вице-министр сельского хозяйства попробовал на вкус. Остался доволен.
Ему подробно рассказали о возможностях новейшего оборудования, закупленного у мировых брендов.
В планах поездки - посещение птицефабрики ТОО "Жас канат-2006", ТОО "Олжа Садчиковское" и встреча с сельхозтоваропроизводителями в Силантьевском сельском округе.
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