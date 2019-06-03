Мобильно-городские номера телефонов получили полицейские Костанайской области
Артём МАРУСИЧ
В понедельник 3 июня, костанайских участковых инспекторов оснастили мобильными телефонами с номерами, на которые, в том числе, можно бесплатно звонить с городских телефонов.
В Костанае раздача устройств прошла возле здания городского управления полиции, где присутствовали более 30 сотрудников. Всего же по области мобильные телефоны получили 222 городских и районных участковых.
К примеру, в Костанае на мобильный номер участкового инспектора вида 8 (708) X YYY YYY можно позвонить с городского, набрав на стационарном телефоне 6 последних чисел номера. В других городах и районах - последние 5 чисел. Такой звонок будет бесплатным. График работы участковых - с 08:00 до 23:00, но о тяжких преступлениях можно будет сообщать в любое время.
- Очень много поступает сигналов, что участкового не могут найти в опорных пунктах, - отметил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области Андрей ГРИГОРЕВСКИЙ. - Начальник департамента поручил отработать вопросы по взаимодействию населения с полицейскими, и при поддержки ОА «Казахтелеком» мы эту работу выполнили.
Жителям области о нововведении будут сообщать, раздавая листовки и размещая в Интернете информацию с номерами участковых инспекторов.
Услуги сотовой связи будет оплачивать департамент полиции. В случае увольнения, перевода или отпуска участкового его телефон будет передаваться действующим сотрудниками.
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