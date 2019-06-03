Пропавшего в Нур-Султане мальчика нашли в Костанайской области
9-летний ребенок, пропавший 29 мая в столице, нашелся в поселке Речное Узункольского района. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Незнакомую женщину с ребенком 1 июня заметил участковый инспектор отдела полиции Узункольского района Асылбек Молдагалиев в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».
Полицейский стал расспрашивать, к кому приехала женщина. Та терялась и путалась в ответах. При проверке документов оказалось, что женщина приехала из Нур-Султана. А вот на мальчика никаких документов предоставить не смогла, хотя и представилась его матерью.
Молдагалиев проверил данные женщина и мальчика по информационным системам. Как оказалось, ребенок числился в розыске в столице как без вести пропавший. Мать мальчика была лишена родительских прав и незаконно забрала его.
Полицейские передали ребенка отцу - законному представителю.
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