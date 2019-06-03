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Тот самый
За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт Целинпроект» в Костанайской области
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За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт Целинпроект» в Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

3 июня 2019, 12:09 |  Государство

Об этом сегодня, 3 июня, на совещании в областном акимате сообщил заместитель директора филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза» Акимжан ЖАКУПОВ. Речь шла об итогах экспертной деятельности за 2018 год.

Фото kostanay.gosexpertiza.kz

По словам Жакупова, в прошлом году филиалом были выданы 162 заключения по проектам с заявленной сметной стоимостью 96,1 млрд тенге. Из них 10 заключений - отрицательные.

- В 2018 году было выявлено 7 организаций, предоставивших 10 проектов с многочисленными недоработками и грубейшими нарушениями, отклонениями от требований государственных нормативов, - сказал Жакупов, - на сегодня по 4 проектам недоработки устранены, еще по одному, который исправлен, проводится экспертиза.

Отрицательные заключения получили ТОО «Стройцентр плюс», ТОО «ПСФ Казнефтетранс», ТОО «ПИП «Костанайводпроект», ТОО «АСКОС +», ТОО «ПГС Компания», ТОО «Институт Целинпроект», ТОО «Промстройпроект». Кроме того, две последние организации были привлечены к ответственности.

- К какой? Лицензии кто-нибудь лишен? - уточнил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Докладчик пояснил, что ТОО «Институт Целинпроект» лишено лицензии, остальные наказаны более мягко, потому что нарушения в их проектах не могли повлиять на надежность, прочность, несущую способность конструкций, а были связаны с экономической частью проектов.

Но, по его же словам, общий уровень работы проектировщиков остается низким - по рассмотренным 162 проектам было выявлено 9 747 нарушений и отклонений от норм проектирования. Среди основных - недоработки в решениях по инженерному обеспечению, не все обязательные пункты техусловий эксплуатирующих организаций выполняются при разработке проекта; объемы работ в сметной документации не соответствуют представленным проектам.
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§ Тот самый
Re: За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между тем их халтурные проекты стоят миллионы! А потом то земля просела, то асфальт растаял, то трещины по фундаменту, то лужи стоят что не проехать, ни пройти. И в целом весь новострой выглядит очень убого: нет у проектировщиков свежей мысли, полета фантазии, не видно заботы о людях, которым жить в ваших проектах десятки лет.

Надо открыть рынок, чтобы проектировщики из других стран могли здесь работать, может тогда уровень вырастет.
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