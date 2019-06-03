К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков присоединились полицейские
Ольга ЛИХОГРАЙ
Очередную акцию по уничтожению надписей, рекламирующих синтетические наркотики, корреспонденты «НГ» провели сегодня, 3 июня. К нам присоединились сотрудники управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции Костанайской области.
Для совместной закраски был выбран дом по ул. Майлина, 18, на стенах которого от количества «синтетических» надписей в глазах рябило.
Новая партия баллончиков с краской в количестве 23-х штук пяти цветов — от глянцевого и матового черных до зеленого, красного и белого были приобретены на деньги, которые пожертвовали читатели «НГ». Полицейские принесли с собой еще 6 баллончиков.
- Мы не первый раз участвуем в акции по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков, - рассказал «НГ» начальник управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции Костанайской области Кайрат ТАЩАНОВ. - Активно начали выходить с волонтерами в прошлом году, закрашивали рекламу в районе КЖБИ, центре. Задержать тех, кто наносит рекламу, пока не удалось.
Оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступлениям Айгуль ЕРАДИЛОВА пояснила, что у нее в сумке вместе с помадой и расческой всегда лежит пара баллончиков с белой и черной краской.
- Иду на работу или с работы, вижу рекламу — беру баллончик и закрашиваю, - рассказала нам Айгуль Ерадилова. - Сейчас МВД прорабатывает варианты ужесточения наказания за нанесение рекламы синтетических наркотиков. Считаю, что однозначно должно быть ужесточение — вплоть до лишения свободы.
За час совместной работы журналисты и полицейские закрасили 44 надписи на двух стенах дома по ул. Майлина, 18 и расположенном рядом заборе. Еще больше 15-ти надписей так и остались мозолить глаза — краски на них не хватило.
Полицейские из управления по противодействию наркопреступлениям пообещали, что до конца недели купят еще баллончики с краской и закрасят все надписи на этом доме.
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