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К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков присоединились полицейские
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К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков присоединились полицейские

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 июня 2019, 12:45 |  Общество

Очередную акцию по уничтожению надписей, рекламирующих синтетические наркотики, корреспонденты «НГ» провели сегодня, 3 июня. К нам присоединились сотрудники управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции Костанайской области.

Для совместной закраски был выбран дом по ул. Майлина, 18, на стенах которого от количества «синтетических» надписей  в глазах рябило.

Новая партия баллончиков с краской в количестве 23-х штук пяти цветов — от глянцевого и матового черных до зеленого, красного и белого были приобретены на деньги, которые пожертвовали читатели «НГ». Полицейские принесли с собой еще 6 баллончиков.

- Мы не первый раз участвуем в акции по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков, - рассказал «НГ» начальник управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции Костанайской области Кайрат ТАЩАНОВ. - Активно начали выходить с волонтерами в прошлом году, закрашивали рекламу в районе КЖБИ, центре. Задержать тех, кто наносит рекламу, пока не удалось.

Оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступлениям Айгуль ЕРАДИЛОВА пояснила, что у нее в сумке вместе с помадой и расческой всегда лежит пара баллончиков с белой и черной краской.

- Иду на работу или с работы, вижу рекламу — беру баллончик и закрашиваю, - рассказала нам Айгуль Ерадилова. - Сейчас МВД прорабатывает варианты ужесточения наказания за нанесение рекламы синтетических наркотиков. Считаю, что однозначно должно быть ужесточение — вплоть до лишения свободы.

За час совместной работы журналисты и полицейские закрасили 44 надписи на двух стенах дома по ул. Майлина, 18 и расположенном рядом заборе. Еще больше 15-ти надписей так и остались мозолить глаза — краски на них не хватило.

Полицейские из управления по противодействию наркопреступлениям пообещали, что до конца недели купят еще баллончики с краской и закрасят все надписи на этом доме.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.06.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
двоякое чувство, вроде и нужное дело, а выглядит как соревнование у кого больше краски и внешний вид лучше не становится

а камер "безопасный двор", или как там, нету? для поимки хулиганов
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§ Vital
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я б был министром. Уволил бы сразу без объяснений. Считаю эту клоунаду пора жёстко прикрыть. Ну это я увы. А вы можете продолжать. Ещё предлагаю. Стриптиз данс устроить на фоне домов.
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* drakon
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не теми методами, боретесь господа -
Полицейские. Ваше дело - выявлять
художников, писателей и Сажать... :lol: :-o
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§ Vital
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да и я про тоже. Сегодня появляется страховка на здоровье. Скорей всего завтра уже появится страховка(налог короче) на деятельно ть полиции. Если нг нужна была реклама. То можно просто юджину было позвонить. Он бы во дворе цветы посадил в этой форме и бачьки мусорные поставил так чтоб с космоса было видно)) =)))
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§ Тот самый
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вся борьба? А по камерам найти кто красит? Всё бы ничего, но это ж ОФИЦЕРЫ управления по противодействию наркопреступлениям! Может нанять вместо них всех пару дворников и пусть красят? Дешевле обойдется. Ну и цвет подбирали бы к фасаду хотя бы примерно.
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