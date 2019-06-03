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Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в Костанайской области

3 июня 2019, 11:08 |  Криминал

Сотню дорожных бордюров украли в мкрн. Северный поселка Заречный. Но служебный пес по кличке Арлан нашел похитителя. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Когда в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение, что в поселке Заречный неустановленное лицо похитило дорожные бордюры, на место происшествия выехал младший инспектор-кинолог старший сержант Ерлан Ермағамбетов со служебно-розыскной собакой.

Пес  взял след и привел старшего сержанта по тропе до дачного общества «Притобольское», расположенного примерно в 400 м от места кражи. Там полицейский задержал 27-летнего мужчину.

Ведется досудебное рассследование. Похищенное имущество вернули владельцу.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.06.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фигасе 100 бордюр упёр, а где-то их закапывают б/у-шные
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* drakon
Re: Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а где-то их закапывают б/у-шные

Они наверное на стихийной свалке,
в Заречном - валялись.
А теперь они кому то - понадобились... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не свалка это была, а ловля на живца :lol:
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* drakon
Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а ловля на живца

ДП - надо хоть одну новость,
хорошую про себя - дать... :lol: :-o
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* drakon
Re: Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Похищенное имущество вернули владельцу.

А кто - владелец?
Сумма - ущерба?
На чём он - таскал эти бордюры?
Если на личном транспорте, конфисковать... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем позориться пресс-служба МВД и выкладывает такие новости? Там найти как я понял не только собака могла найти бордюры. Кролик смог бы походу выйти на след до место в 400 метров от место преступления.
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