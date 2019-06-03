Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в Костанайской области
Сотню дорожных бордюров украли в мкрн. Северный поселка Заречный. Но служебный пес по кличке Арлан нашел похитителя. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Когда в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение, что в поселке Заречный неустановленное лицо похитило дорожные бордюры, на место происшествия выехал младший инспектор-кинолог старший сержант Ерлан Ермағамбетов со служебно-розыскной собакой.
Пес взял след и привел старшего сержанта по тропе до дачного общества «Притобольское», расположенного примерно в 400 м от места кражи. Там полицейский задержал 27-летнего мужчину.
Ведется досудебное рассследование. Похищенное имущество вернули владельцу.
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