Украденный бордюр нашли кинолог с полицейской собакой в Костанайской области

Сотню дорожных бордюров украли в мкрн. Северный поселка Заречный. Но служебный пес по кличке Арлан нашел похитителя. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Когда в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение, что в поселке Заречный неустановленное лицо похитило дорожные бордюры, на место происшествия выехал младший инспектор-кинолог старший сержант Ерлан Ермағамбетов со служебно-розыскной собакой.

Пес взял след и привел старшего сержанта по тропе до дачного общества «Притобольское», расположенного примерно в 400 м от места кражи. Там полицейский задержал 27-летнего мужчину.

Ведется досудебное рассследование. Похищенное имущество вернули владельцу.