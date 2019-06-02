Пожар в Центре досуга для молитв в Лисаковске прокомментировали в ДЧС Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Видео пожара в здании Центра досуга для молитв ТОО "Дон Мар" прислали сегодня, 2 мая, очевидцы проишествия.
- Общая площадь возгорания составила 200 кв. м, - сообщил начальник ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области" Талгат КАКИМОВ. - Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 13:57. На место срочно выехали 3 машины пожарной охраны и 18 человек личного состава. В 14:46 пожар был локализован, а к 15:12 ликвидирован.
К счастью, на момент возгорания в здании было пусто. Работники центра высаживали растения на прилежащей территории, когда увидели, что загорелась крыша.
На данный момент предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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