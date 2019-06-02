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drakon
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
yudjin: "Её же всё равно потом помоют!" Брусчатку тоже - помоют... :lol: :oops:
02.06.19 19:52
yudjin
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
от здания "Казпочты" до музея им. Алтынсарина. Гоша молодой, да шустрый, но музей не ИМЕНИ Алтынсарина, а музей И.Алтынсарина. дна рыба выскользнула и с хлестом упала на асфальт. Судя...
02.06.19 18:44
Vital
Вокруг шашлыка
maxsaf: c.radikal.ru НА даче без гитары.)))
02.06.19 18:23
denfostr
Ветер унес батуты в микрорайоне Аэропорт и на набережной в КЖБИ в Костанае
Какого черта?! Не соблюдают технику безопасности!
02.06.19 16:30
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Она вообще сьедобная? :lol: Вот она, прошлогодняя, кушал и ничего - c.radikal.ru живой, ещё до сих пор. А колорадов, здесь я ваще - не видел... :lol: :oops:
02.06.19 16:22
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Пожар в Центре досуга для молитв в Лисаковске прокомментировали в ДЧС Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

2 июня 2019, 17:47 |  Происшествия

Видео пожара в здании Центра досуга для молитв ТОО "Дон Мар" прислали сегодня, 2 мая, очевидцы проишествия. 

- Общая площадь возгорания составила 200 кв. м, - сообщил начальник ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области" Талгат КАКИМОВ. - Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 13:57. На место срочно выехали 3 машины пожарной охраны и 18 человек личного состава. В 14:46 пожар был локализован, а к 15:12 ликвидирован.


К счастью, на момент возгорания в здании было пусто. Работники центра высаживали растения на прилежащей территории, когда увидели, что загорелась крыша.

На данный момент предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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