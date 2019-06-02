"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае

Первая летняя сельскохозяйственная ярмарка разместилась сегодня, 2 июня, в Сити-центре. Десятки торговых тентов выстроились в 2 ряда от здания "Казпочты" до музея им. Алтынсарина.

Некоторые продавцы отпускали товар сразу из фур, которые припарковались на небольшом отрезке дороги по ул. Алтынсарина. Эту часть проезжей части полицейские перекрыли с раннего утра.

Как и обещали организаторы, предприниматели выставили продукты по сниженным ценам. Торговля шла успешно, от покупателей не было отбоя. Некоторые прилавки опустели уже через час после старта продаж.

Завлекал горожан на ярмарку хор, который пел на ступеньках "Казпочты" народные песни.

Длинная очередь выстроилась к продавцам бройлеров. Больше половины торговых тентов заполнили прилавки с мясом.

Продавцы отличались от тех, кого костанайцы привыкли видеть в супермаркетах. Лишь изредка они надевали перчатки, в лучшем случае можно было отличить продавца от покупателя по наличию халата.

- Мясо привезли и клеймили заранее, - рассказал "НГ" дежуривший на ярмарке старший ветврач отдела пищевой безопасности ветеринарной лаборатории Василий СОЛЯНИКОВ. - Весь товар прошел исследование. На ярмарку везут свежее мясо. Оно забито вчера или сегодня, контроль сильный. Нарукавники действительно нужны, но за этим должна следить СЭС. Мы проверяем только качество товара.

Внимание привлек тент, который расположился почти у самого входа в ярмарку. За прилавком разместились трое человек.

Никакой опознавательной таблички, в отличие от других продавцов, у них не было. Сами они назвали себя ИП Какимхан. В фартуке была только женщина, от чего стало понятно, что она продавец.

Ещё одним свидетельством её торговой деятельности стали руки, которые за два часа работы на жаре покрылись яркими пятнами засохшей крови, так как перчаток не было.

Двое её коллег, которых по форме одежды от покупателей никак не отличишь, помогали продавать мясо. Один из них так старался, что заляпал в крови свою футболку. На просьбу корреспондента рассказать, почему они нарушают правила санитарии, продавцы в грубой форме ответили отказом.

Возле тента с рыбой продавщица, тоже без перчаток, пересыпала рыбу из одного в контейнера в другой. Одна рыба выскользнула и с хлестом упала на асфальт. Женщина подняла ее и положила на прилавок. Свой поступок объяснила просто: "Её же все равно потом помоют!".

- Сегодня у нас цель - не проверки. Мы не можем даже документы посмотреть. Мы не проверяем субъекты предпринимательства незначительной эпидемиологической значимости, - пояснила "НГ" специалист управления охраны общественного здоровья акимата Костаная Светлана ЖУКОВА. - Нами проводится разъяснительная работа. Подходили к тем, кто был без спецодежды, но получали ответы, что продавцы её забыли. Других причин нет.

На ярмарку пришёл аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он осмотрел практически каждый тент. Интересовался, из какого района продавец, чем и по какой цене торгует. Почти в конце обхода к главе региона подошла жительница Костаная и спросила, как часто будут проводиться такие ярмарки летом. Аким отметил, что часто.

Также Мухамбетов сказал, что необходимо организовать такую же ярмарку ко дню столицы.

- В ярмарке участвовали сельхозтоваропроизводители из 14-ти районов и двух городов. Привезли 100 тонн продуктов питания, - подвёл итоги аким. - Эта ярмарка по области уже 207-я. Здесь продаются продукты, в том числе из стабилизационного фонда, который мы сформировали ещё осенью прошлого года. Я уже дал поручение накапливать продукты на новый сезон. Особенное внимание будет уделено тем продуктам, которые не производятся в нашей области: рис, сахар и другие.

Как подчеркнул аким области, особая роль у ярмарки в сфере обеспечения продуктами питания многодетных семей и уязвимых слоев населения, которые могут закупиться едой на целый месяц.

Фото Георгия ГОВОРОВА