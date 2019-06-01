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Россия будет платить Казахстану $460 тыс. в год за использование земли в Костанайской области

bnews.kz

1 июня 2019, 09:58 |  Государство
Одобрено Соглашение о сотрудничестве при осуществлении запусков космических аппаратов типа «Союз-2» в северном направлении на приполярные орбиты с космодрома «Байконур», сообщает BNews.kz.
 
 
Фото с сайта bnews.kz 
 
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации регулирует порядок использования российской стороной земельного участка предоставленного для приема отделяемых частей ракет-носителей типа «Союз-2» на территории Костанайской области при проведении запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур» и одобрено постановлением Правительства РК №313 от 23 мая 2019 года. Об этом агентству BNews.kz сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Сообщается, что в ходе разработки этого документа, была проведена значительная подготовительная исследовательская работа. В частности, неоднократно проводились общественные слушания, была разработана документация по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), получено соответствующее заключение Государственной экологической экспертизы Республики Казахстан на проект ОВОС.

«Соглашение позволит усилить загрузку космодрома «Байконур», увеличив количество коммерческих пусков, что положительно отразится на жизнедеятельности всего комплекса «Байконур». Вместе с тем, за предоставление этого земельного участка документом предусмотрена плата в размере 460 тыс. долларов США в год при совершении 3-х пусков, направляемые в бюджет акимата Джангельдинского района Костанайской области для решения социально-экономических нужд района», — подчеркнул вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин.

Отмечается, что ракета-носитель «Союз-2» работает на экологически безопасном виде топливе — смеси керосина и кислорода. По условиям соглашения принимать участие в мониторинге экологической ситуации в районе приема отделяемых частей ракет-носителей будут казахстанские специалисты и организации.

Также, согласно тексту соглашения, в случае осуществления дополнительных пусков в пользу АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек" со стороны ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" производится дополнительная плата в размере 50 тыс. долларов США за каждый дополнительный пуск. Сама площадь участка составляет 5,8 тыс га или 58 квадратных километров.
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