В Казахстане с 1 июля изменится система продажи железнодорожных билетов
Национальный перевозчик "Казахстан темир жолы" объявил о модернизации системы продаж билетов, которая позволит противодействовать незаконной реализации проездных документов перекупщиками и снизить искусственный дефицит билетов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
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С 1 июля 2019 года электронные проездные документы (билеты) будут продаваться по доработанной автоматизированной системе. Электронный билет, оформленный через эту систему, станет одновременно и фискальным чеком и основанием для посадки и учета пассажиров. Тарифы на проездные документы при этом останутся без изменения.
Новая система ощутимо снижает вероятность махинаций в сфере продажи билетов. В частности, она не позволяет быстро "ловить" билеты, которые были возвращены пассажирами.
"Теперь массово перепродавать билеты с целью обогащения перекупщикам не удастся", - уверены в пресс-службе компании.
Новые условия и порядок продаж электронных проездных документов были озвучены представителям частных пассажирских агентств (билетных касс). АО "Пассажирские перевозки" призвали своих пассажиров заранее планировать поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-продаж, не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц.
При выявлении фактов нелегальной продажи билетов или провоза безбилетных пассажиров компания просит проявлять активную гражданскую позицию и обращаться на Блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер.
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Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
maxsaf: Самый первое дерево кронировал мой дед. Давно было я маленький был. Он крону срезал и нет больше тополя в его дворе. Право это было в СССР.
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Кто нибудь да пострадает
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
Да, срежьте уже, в конце концов, все деревья - городе... :lol: