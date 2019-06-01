В Казахстане с 1 июля изменится система продажи железнодорожных билетов

Национальный перевозчик "Казахстан темир жолы" объявил о модернизации системы продаж билетов, которая позволит противодействовать незаконной реализации проездных документов перекупщиками и снизить искусственный дефицит билетов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

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С 1 июля 2019 года электронные проездные документы (билеты) будут продаваться по доработанной автоматизированной системе. Электронный билет, оформленный через эту систему, станет одновременно и фискальным чеком и основанием для посадки и учета пассажиров. Тарифы на проездные документы при этом останутся без изменения.

Новая система ощутимо снижает вероятность махинаций в сфере продажи билетов. В частности, она не позволяет быстро "ловить" билеты, которые были возвращены пассажирами.

"Теперь массово перепродавать билеты с целью обогащения перекупщикам не удастся", - уверены в пресс-службе компании.

Новые условия и порядок продаж электронных проездных документов были озвучены представителям частных пассажирских агентств (билетных касс). АО "Пассажирские перевозки" призвали своих пассажиров заранее планировать поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-продаж, не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц.

При выявлении фактов нелегальной продажи билетов или провоза безбилетных пассажиров компания просит проявлять активную гражданскую позицию и обращаться на Блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер.