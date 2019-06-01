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Vital
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
maxsaf: Самый первое дерево кронировал мой дед. Давно было я маленький был. Он крону срезал и нет больше тополя в его дворе. Право это было в СССР.
01.06.19 02:35
Vital
Вокруг шашлыка
Знаете почему в последнее время стало распространены соусы? Мясо стало без вкусным. Почти полупластмасой. И если его не полить колой, тархуном, ягодой, химией, и ещё кучей специй то вечер пропал....
01.06.19 02:29
maxsaf
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
Очередной шах и мат противникам кронирования. Последний гвоздь в крышку :lol:
01.06.19 02:23
arman_kst
Ветер унес батуты в микрорайоне Аэропорт и на набережной в КЖБИ в Костанае
Кто нибудь да пострадает
01.06.19 01:12
drakon
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
Да, срежьте уже, в конце концов, все деревья - городе... :lol:
31.05.19 23:33
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В Казахстане с 1 июля изменится система продажи железнодорожных билетов

1 июня 2019, 08:58 |  Государство

Национальный перевозчик "Казахстан темир жолы" объявил о модернизации системы продаж билетов, которая позволит противодействовать незаконной реализации проездных документов перекупщиками и снизить искусственный дефицит билетов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

© temirzholy.kz

С 1 июля 2019 года электронные проездные документы (билеты) будут продаваться по доработанной автоматизированной системе. Электронный билет, оформленный через эту систему, станет одновременно и фискальным чеком и основанием для посадки и учета пассажиров. Тарифы на проездные документы при этом останутся без изменения.

Новая система ощутимо снижает вероятность махинаций в сфере продажи билетов. В частности, она не позволяет быстро "ловить" билеты, которые были возвращены пассажирами.

"Теперь массово перепродавать билеты с целью обогащения перекупщикам не удастся", - уверены в пресс-службе компании.

Новые условия и порядок продаж электронных проездных документов были озвучены представителям частных пассажирских агентств (билетных касс). АО "Пассажирские перевозки" призвали своих пассажиров заранее планировать поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-продаж, не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц.

При выявлении фактов нелегальной продажи билетов или провоза безбилетных пассажиров компания просит проявлять активную гражданскую позицию и обращаться на Блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер.
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