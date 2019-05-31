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Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
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Змея Подколодная
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
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"Тобол" победил "Шахтер" в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ

vesti.kz

31 мая 2019, 21:00 |  Спорт

Костанайский "Тобол" обыграл карагандинский "Шахтер" в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Игра проходила сегодня, 31 мая, и завершилась со счетом 2:0. 

Героем матча стал капитан "Тобола" Азат Нургалиев. На 25-й минуте полузащитник помог забить форварду Бауыржану Турысбеку, а на 59-й отличился уже сам. 

 

При этом во втором тайме голкипер "Тобола" Эмиль Балаев спас свою команду от пропущенного гола, отразив пенальти. 
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