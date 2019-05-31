"Тобол" победил "Шахтер" в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ

Костанайский "Тобол" обыграл карагандинский "Шахтер" в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Игра проходила сегодня, 31 мая, и завершилась со счетом 2:0.

Героем матча стал капитан "Тобола" Азат Нургалиев. На 25-й минуте полузащитник помог забить форварду Бауыржану Турысбеку, а на 59-й отличился уже сам.

При этом во втором тайме голкипер "Тобола" Эмиль Балаев спас свою команду от пропущенного гола, отразив пенальти.