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Vital
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Когда девушка говорит что, они каждый день сидят. То скорей всего это было один раз, максимум 1.5 раза.
31.05.19 20:47
Vital
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Местные мужики и скорей всего из её и других подъездов. Сели раздавили флакон. Может минут за 30. А автор панику подняла. А вечером не бось смотрит такие фильмы как Афоня. Ирония судьбы. И другие...
31.05.19 20:40
Victor Yang
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31.05.19 19:49
Victor Yang
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Источник:www.ng.kz "Куда обращаться, если возле...
31.05.19 19:21
Змея Подколодная
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Сколько сама прошлым летом вызывала, никогда своевременно не приезжали. ПЫ.СЫ. Сезон пьяного быдла во дворах считать открытым.
31.05.19 18:53
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Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

31 мая 2019, 18:38 |  Происшествия

По сообщению жительницы Костаная, размещенному в социальной сети Инстаграм, провели проверку, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. В результате было установлено, что жительница дома № 20 по пр. Абая Эля К. обращалась в полицию один раз - 23 мая 2019 года, в 18.05.

Кадр из видео

- Ближайший автопатруль прибыл на место вызова в течение 7 минут, - пояснили в ведомстве. - После обследования двора дома и из-за отсутствия каких-либо лиц за распитием алкогольных напитков сотрудники полиции позвонили на номер телефона заявительницы. В ходе разговора она сообщила, что не может выйти во двор и дает отбой по своему обращению. Согласно фиксации сообщений по номеру «102», звонок был осуществлен в 18.24 часов, что полностью опровергает слова заявительницы о прибытии патруля через 40 минут. Кроме того, никакого перекрытия или ремонта в указанном районе не производилось. Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Напоминаем гражданам, что за распространение недостоверных сведений и ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее жительница Костаная разместила на своем аккаунте в Инстаграм видео, на котором несколько человек возле подъезда распивают спиртные напитки, и комментарий: "Куда обращаться, если возле подъезда средь белого дня каждый день такая картина! Участковый даже не появляется, по телефону говорят "его нет на месте" целыми днями!" 

По словам автора видео, она звонила по номеру "102", но "патруль добирается до их дома по 40 минут, ссылаясь на перекрытые дороги".
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§ Змея Подколодная
Re: Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.05.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько сама прошлым летом вызывала, никогда своевременно не приезжали.
ПЫ.СЫ. Сезон пьяного быдла во дворах считать открытым.
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§ Victor Yang
Re: Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11576
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34989?1559308745

Цитата:
"Куда обращаться, если возле подъезда средь белого дня каждый день такая картина! Участковый даже не появляется, по телефону говорят "его нет на месте" целыми днями!" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34989?1559308745

Как я понял - жительница обращалась по телефону непосредственно к участковому, а там от ворот поворот можно безнаказанно получить.
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§ Vital
Re: Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7621
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.05.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местные мужики и скорей всего из её и других подъездов. Сели раздавили флакон. Может минут за 30. А автор панику подняла. А вечером не бось смотрит такие фильмы как Афоня. Ирония судьбы. И другие классические фильмы, улыбаясь. Они гадят? Хамят? Скорей всего нет. Раз, два за лето меня б не напригало. Меня один раз только очень напригло, когда я ночью домой заходил и в подъезде в нутри молодеж сидела, а один ноги даже не смог поднять что б я прошёл. Наглый такой он. . Я переступил. Молча. Подошёл к лампочке и в открытую взял и разбил её. ( все ребята, досвидания, учитесь манерам) больше я их не видел.
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§ Vital
Re: Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7621
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.05.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда девушка говорит что, они каждый день сидят. То скорей всего это было один раз, максимум 1.5 раза.
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