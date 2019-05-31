Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

По сообщению жительницы Костаная, размещенному в социальной сети Инстаграм, провели проверку, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. В результате было установлено, что жительница дома № 20 по пр. Абая Эля К. обращалась в полицию один раз - 23 мая 2019 года, в 18.05.

Кадр из видео

- Ближайший автопатруль прибыл на место вызова в течение 7 минут, - пояснили в ведомстве. - После обследования двора дома и из-за отсутствия каких-либо лиц за распитием алкогольных напитков сотрудники полиции позвонили на номер телефона заявительницы. В ходе разговора она сообщила, что не может выйти во двор и дает отбой по своему обращению. Согласно фиксации сообщений по номеру «102», звонок был осуществлен в 18.24 часов, что полностью опровергает слова заявительницы о прибытии патруля через 40 минут. Кроме того, никакого перекрытия или ремонта в указанном районе не производилось. Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Напоминаем гражданам, что за распространение недостоверных сведений и ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее жительница Костаная разместила на своем аккаунте в Инстаграм видео, на котором несколько человек возле подъезда распивают спиртные напитки, и комментарий: "Куда обращаться, если возле подъезда средь белого дня каждый день такая картина! Участковый даже не появляется, по телефону говорят "его нет на месте" целыми днями!"

По словам автора видео, она звонила по номеру "102", но "патруль добирается до их дома по 40 минут, ссылаясь на перекрытые дороги".