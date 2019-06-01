Могут ли вас наказать за публикацию видео с регистраторов в соцсетях?

Право на неприкосновенность частной жизни включает запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия, передает Zakon.kz.

Фото: technomode.ru

Популярные отечественные паблики ежедневно аккумулируют несколько сотен роликов с нарушителями ПДД, авариями, разборками на дороге, и перепалками с сотрудниками полиции. Не отстают и личные страницы казахстанцев, где постоянно можно встретить видеоконтент с городскими лихачами или съемками с места ДТП. Однако даже благая цель – привлечь внимание общественности или органов власти к злостному нарушителю может легко обернуться для автора ролика иском в суд. О том, как этого избежать и какое наказание грозит за использование и распространение видео с регистраторов, рассказала юрист Евгения Маслова.

Что будет, если опубликовать видео с регистраторов в Сети?

- Согласно подпункту 3 части 1 статьи 802 КоАП РК, поводом для возбуждения дела о нарушении ПДД могут быть заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ. Записи фактов нарушений, размещенные в соцсетях (Instagram, YouTube или другим) либо предоставленные в органы, тоже являются поводом для возбуждения административного дела и на данный момент активно используются как доказательство.

Основанием для недопущения таких доказательств может являться, например, предусмотренное пунктом 1 статьи 18 Конституции право каждого на неприкосновенность частной жизни. Лицо, которое не признает и оспаривает результаты скрытного использования научно-технических средств должно доказать нарушение таким скрытным использованием его права на неприкосновенность частной жизни (или иного субъективного права), в том числе отнесение зафиксированных действий и событий, взаимоотношений сторон к сфере именно частной жизни данного лица.

За что на вас могут подать в суд?

- Право на неприкосновенность частной жизни включает запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Если какой-либо поступок человека незаметно для него зафиксирован видеорегистратором, который установлен на чьей-то автомашине, или камерой видеонаблюдения, установленной на здании какой-либо организации, при этом данные камеры используются открыто и предназначены для фиксации обстановки вокруг автомобиля или здания, то в это связи будет проблематично доказать нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Связано это с тем, что сбор информации предполагает целенаправленную деятельность, а не случайную, непредумышленную фиксацию, тем более не все действия лица относятся к его частной жизни, а предоставление суду сведений (доказательств) вообще не является распространением информации.

Но какое же наказание грозит человеку, если будет доказано в судебном порядке, что публикация его нарушения ПДД, выложенная в соцсетях, является нарушением его права на неприкосновенность частной жизни.

Во-первых, это статья 147 Уголовного Кодекса Республики Казахстан: "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

Незаконный сбор сведений о частной жизни лица без его согласия или полученный вред от незаконного сбора и обработки иных персональных данных наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП (12 625 тенге), исправительными работами в том же размере, привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо путем незаконного доступа к электронным информационным ресурсам, информационной системе или незаконного перехвата информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, либо в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц, или организаций наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного сбора и (или) обработки иных персональных данных наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Распространение сведений, указанных в части четвертой настоящей статьи, в публичном выступлении и показывающимся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Во-вторых, с виновного также возможно потребовать в судебном порядке "Возмещение морального вреда" по статье 951 ГК РК, в которой говорится, что "моральный вред - это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения - его близкими родственниками, супругом (супругой)".

Можно ли публиковать в соцсетях видеоcъемку, если ваши права нарушил сотрудник полиции?

Официально разрешено снимать сотрудников дорожной полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей, например, для использования в дальнейшем данной записи в суде, если ваши права были нарушены сотрудником. Однако мы уточнили у юриста, распространяется ли данное правило на публикацию съемки сотрудника дорожной полиции в социальных сетях и СМИ?

- Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 54 закона "О дорожном движении", в котором описываются права водителя, говорится, что водитель может получить от должностного лица, обладающего правом проверять документы у водителя, разъяснение причины остановки транспортного средства, и проводить при этом фото- и видеосъемку. То есть водителю законодательно разрешено официально проводить фото- и видеосъемку сотрудников дорожной полиции при исполнении ими служебных обязанностей, а именно: проверка документов, объяснение причины остановки транспортного средства, в случае нарушения вами ПДД, разъяснение данного нарушения и составление протокола и т.п, то есть все перечисленные нарушения касаются непосредственно самого водителя.

Также в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 4 закона "О государственной службе Республики Казахстан", госслужба в Республике Казахстан основывается на принципе учета общественного мнения и гласности, за исключением деятельности, составляющей государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. В этой связи, публикация в соцсетях нарушения со стороны сотрудника дорожной полиции при исполнении им служебных обязанностей, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 54 закона "О дорожном движении", к этому как раз относится.