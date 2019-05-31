В чем секрет семейного счастья? На этот вопрос в Костанае ответили супруги, прожившие вместе более 50 лет
Елена КОРШУН
Сегодня, 31 мая, в детской музыкальной школе № 2 чествовали две супружеские пары, отметившие золотой юбилей семейной жизни: Ашамановых и Жаровых.
Мероприятие с названием «Вместе и навсегда» организовала Ассоциация психологов Костанайской области по заказу отдела внутренней политики акимата Костаная.
Встреча прошла в очень теплой, почти домашней обстановке. Ученики музыкальной школы подготовили творческие номера. Ведущие задавали героям встречи вопросы, для ответа надо было вспомнить знаменательные моменты из их жизни.
Кикиш Мулдагалиевич и Кульшат Нурсеитовна АШАМАНОВЫ вместе уже 59 лет. У них трое детей, пять внуков и семь правнуков.
- На следующий год будет уже 60 лет как мы вместе, - с гордостью сказал Кикиш Мулдагалиевич, пожимая руку жены.
Амир Куалиевич и Макфиза Шайдугановна ЖАРОВЫ живут вместе 58 лет. Воспитали 5 детей, а сейчас помогают в воспитании 8 внуков и 2 правнуков.
- В 5-м классе нас посадили за одну парту, так вот я, как сел рядом, так и до сих пор сижу, - улыбаясь, ответил Амир Куалиевич на вопрос о том, как он познакомился с будущей женой.
На вопрос, как им удалось сохранить брак, и прожить вместе столько лет, Ашамановы и Жаровы в один голос произнесли: «Терпение».
- Вот сейчас у молодежи все есть: машина, квартира, все удобства. А счастья нет! Счастье - оно в преодолении трудностей, в мелочах, - сказал напоследок глава семьи Жаровых. - Будьте здоровы и берегите друг друга!
Поздравления от хора "Песнеладия"...
... и Егора Аспанова
Фото Кристины ФРИБУС
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