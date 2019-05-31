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Vital
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Когда девушка говорит что, они каждый день сидят. То скорей всего это было один раз, максимум 1.5 раза.
31.05.19 20:47
Vital
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Местные мужики и скорей всего из её и других подъездов. Сели раздавили флакон. Может минут за 30. А автор панику подняла. А вечером не бось смотрит такие фильмы как Афоня. Ирония судьбы. И другие...
31.05.19 20:40
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Что-то навеяло: Сегодня май, а завтра лето! Спасибо партии за это!
31.05.19 19:49
Victor Yang
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Источник:www.ng.kz "Куда обращаться, если возле...
31.05.19 19:21
Змея Подколодная
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Сколько сама прошлым летом вызывала, никогда своевременно не приезжали. ПЫ.СЫ. Сезон пьяного быдла во дворах считать открытым.
31.05.19 18:53
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Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной отключения воды в Костанае

31 мая 2019, 16:06 |  ЖКХ

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь ГКП "Костанай-СУ" Салтанат АЙТЕНОВА, 31 мая, 2.55, в диспетчерскую службу ГКП поступила заявка, что по ул. Баймагамбетова, 193 произошла авария.

- Данный трубопровод в эксплуатации с начала 60-х годов, диаметр - 300 мм, материал - чугун, - пояснили в ГКП. - На данный момент авария устраняется. Подачу холодного водоснабжения возобновят до 22.00. ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.
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* drakon
Re: Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, почти 60 лет,
служил Советский
водопровод - людям... :lol: :-o
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§ Змея Подколодная
Re: Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.05.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато мы мозаику с домов снимаем,чтобы ничего о "совке" не напоминало) А трубопровод только сейчас о себе напомнил)))Срочно заменить "совковое прошлое", непорядок.
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