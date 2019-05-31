Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной отключения воды в Костанае

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь ГКП "Костанай-СУ" Салтанат АЙТЕНОВА, 31 мая, 2.55, в диспетчерскую службу ГКП поступила заявка, что по ул. Баймагамбетова, 193 произошла авария.

- Данный трубопровод в эксплуатации с начала 60-х годов, диаметр - 300 мм, материал - чугун, - пояснили в ГКП. - На данный момент авария устраняется. Подачу холодного водоснабжения возобновят до 22.00. ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.