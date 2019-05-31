Каждое чучело должно быть зарегистрировано - инспекция лесного хозяйства о правилах учета зоологических коллекций

Правила создания и государственного учета зоологических коллекций были утверждены в Казахстане приказом министра сельского хозяйства № 18-03/118 еще 20 февраля 2015 года. Но знают об этом документе далеко не все любители природы. А знать нужно, ведь за нарушение правил грозит не только штраф, но и срок.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Все зоологические коллекции в Казахстане должны пройти государственную регистрацию. Что понимается под зоологическими коллекциями? Согласно правилам, к ним относятся «... собрание чучел, яиц, криоконсервированных половых клеток, препаратов и частей объектов животного мира, объектов животного мира, в том числе диких животных зоопарков, зоосадов, цирков, зоологических питомников, аквариумов, океанариумов, представляющее научную, культурно-просветительную, учебно-воспитательную и эстетическую ценность».

- Делается это с целью учета оборота экспонатов коллекций, - пояснил "НГ" сегодня, 31 мая, главный специалист РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Арман ЕСЕБАЕВ. - Если, например, дома или в охотобществе стоит чучело кабана, его тоже нужно зарегистрировать. Это делается в интересах самих же владельцев. Зарегистрированную коллекцию или отдельный экспонат потом можно будет передать по наследству, подарить, вывезти за границу.

В инспекции лесного хозяйства предупреждают, что за нарушение правил создания, хранения, учета и использования зоологических и ботанических коллекций законодательством РК предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Таким образом, если вы собрали зоологическую коллекцию, будь то коллекция насекомых или раковин моллюсков, постарайтесь ее зарегистрировать. Таким образом в будущем вы сохраните себе нервы и деньги.

Для разъяснения процедуры регистрации зоологических коллекций можно обратиться в РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» по адресу: Костанай ул. Гагарина, 85 "А", каб. 101, тел.: 21-07-75.