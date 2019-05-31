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Vital
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Когда девушка говорит что, они каждый день сидят. То скорей всего это было один раз, максимум 1.5 раза.
31.05.19 20:47
Vital
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Местные мужики и скорей всего из её и других подъездов. Сели раздавили флакон. Может минут за 30. А автор панику подняла. А вечером не бось смотрит такие фильмы как Афоня. Ирония судьбы. И другие...
31.05.19 20:40
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Что-то навеяло: Сегодня май, а завтра лето! Спасибо партии за это!
31.05.19 19:49
Victor Yang
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Источник:www.ng.kz "Куда обращаться, если возле...
31.05.19 19:21
Змея Подколодная
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Сколько сама прошлым летом вызывала, никогда своевременно не приезжали. ПЫ.СЫ. Сезон пьяного быдла во дворах считать открытым.
31.05.19 18:53
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Каждое чучело должно быть зарегистрировано - инспекция лесного хозяйства о правилах учета зоологических коллекций

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

31 мая 2019, 14:03 |  Государство

Правила создания и государственного учета зоологических коллекций были утверждены в Казахстане приказом министра сельского хозяйства № 18-03/118 еще 20 февраля 2015 года. Но знают об этом документе далеко не все любители природы. А знать нужно, ведь за нарушение правил грозит не только штраф, но и срок.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Все зоологические коллекции в Казахстане должны пройти государственную регистрацию. Что понимается под зоологическими коллекциями? Согласно правилам, к ним относятся «... собрание чучел, яиц, криоконсервированных половых клеток, препаратов и частей объектов животного мира, объектов животного мира, в том числе диких животных зоопарков, зоосадов, цирков, зоологических питомников, аквариумов, океанариумов, представляющее научную, культурно-просветительную, учебно-воспитательную и эстетическую ценность».

- Делается это с целью учета оборота экспонатов коллекций, - пояснил "НГ" сегодня, 31 мая, главный специалист РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Арман ЕСЕБАЕВ. - Если, например, дома или в охотобществе стоит чучело кабана, его тоже нужно зарегистрировать. Это делается в интересах самих же владельцев. Зарегистрированную коллекцию или отдельный экспонат потом можно будет передать по наследству, подарить, вывезти за границу.

В инспекции лесного хозяйства предупреждают, что за нарушение правил создания, хранения, учета и использования зоологических и ботанических коллекций законодательством РК предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Таким образом, если вы собрали зоологическую коллекцию, будь то коллекция насекомых или раковин моллюсков, постарайтесь ее зарегистрировать. Таким образом в будущем вы сохраните себе нервы и деньги.

Для разъяснения процедуры регистрации зоологических коллекций можно обратиться в РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» по адресу: Костанай ул. Гагарина, 85 "А", каб. 101, тел.: 21-07-75.
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§ Гога
Re: Каждое чучело должно быть зарегистрировано - инспекция...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.05.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смеемся над странными законами в других странах . Вот у меня в офисе аквариум на 500 литров - тоже надо регистрировать ?Ведь он представляет *эстетическую ценность*.
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