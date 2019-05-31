"Терпит убытки, но платит премии". Сенаторов заинтересовали расходы "КазАгро"

В Сенате Парламента поинтересовались премиальными выплатами в холдинге "КазАгро", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Член комитета по финансам и бюджету Сената Нурлан Кылышбаев заявил, что "КазАгро" потерпел убытки в 2017-2018 годах, но в 2017 году порядка двух миллиардов тенге в компании направили на премиальные выплаты.

"За что? Почему? Компания терпит убытки, при этом же выплачиваются премии. Хотелось бы получить письменный ответ", - обратился Нурлан Кылышбаев к главе холдинга Ерболу Карашукееву на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету.

Глава комитета Ольга Перепечина отметила, что этот вопрос поднимается не впервые.

"КазАгро" и Минсельхоз не отработали этот вопрос, до сих пор эта информация не предоставлена. В чем дело? Минсельхоз, это ваше", - отметила Ольга Перепечина.

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, занимавший в 2018-2019 годах пост главы "КазАгро", пообещал ответить на вопросы депутатов позднее.