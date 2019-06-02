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Читательский рейтинг

Названы 100 лучших песен в истории человечества

2 июня 2019, 10:26 |  Культура

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг "100 лучших песен всех времен", сообщает Tengrinews.kz.

REUTERS/Denis Balibouse©

Список возглавила композиция Yesterday британской группы The Beatles, которая провела 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100.

На второй строчке оказалась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel.

На третьей - хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.

В первую десятку также вошли Hey Jude группы The Beatles, All Of Me американца Джона Ледженда, Bad Romance Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction британцев The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody группы Queen, Let It Be от The Beatles и Ain’t No Sunshine американского соул-певца Билла Уизерса.

Чтобы составить рейтинг, журналисты издания разработали специальный индекс, учитывающий позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных кавер-версий по данным ресурсов SecondHandSong и The Ranker.
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