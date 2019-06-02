Названы 100 лучших песен в истории человечества
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг "100 лучших песен всех времен", сообщает Tengrinews.kz.
REUTERS/Denis Balibouse©
Список возглавила композиция Yesterday британской группы The Beatles, которая провела 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100.
На второй строчке оказалась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel.
На третьей - хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.
В первую десятку также вошли Hey Jude группы The Beatles, All Of Me американца Джона Ледженда, Bad Romance Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction британцев The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody группы Queen, Let It Be от The Beatles и Ain’t No Sunshine американского соул-певца Билла Уизерса.
Чтобы составить рейтинг, журналисты издания разработали специальный индекс, учитывающий позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных кавер-версий по данным ресурсов SecondHandSong и The Ranker.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Теперь с голоду не помрете. Да, у вас тоже сегодня - ярмарка... :lol: :-P
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Натуральной еды на всех не хватит :-) a.radikal.ru Это моя картошка, моя Плантация. Думаю, что пару недель - продержусь... :lol: [Исправлено: drakon, 02.06.2019 - 13:04]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: они ее в песке выращивают похоже . на ней следов земли нет. Они просто уже помытую клонируют. Натуральной еды на всех не хватит :-)
Вокруг шашлыка
Готово, с овощами должно нормально зайти :lol: i.ibb.co
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: А сами чего покупаете, знамо откуда, или ? вроде египетская первая появляется в продаже. свежая. они ее в песке выращивают похоже . на ней следов земли нет.