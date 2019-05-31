Плоггинг в Костанае - сделать выходной полезным для здоровья и окружающей среды предлагает клуб «Бег в радость»
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Клуб любителей бега «Бег в радость» уже дважды проводил плоггинговые пробеги в Костанае. Плоггинг - сочетание легкого бега (джоггинга) и очистки окружающей среды от мусора.
Человек, занимающийся бегом, берет с собой на пробежку пакет для мусора, надевает перчатки и, продвигаясь по маршруту, попутно собирает бумажки, пластиковые бутылки и прочие чуждые природе детали, оставленные нечистоплотными гражданами. Такие акции бывают очень результативными в экологическом плане. Например, во время второго плоггингового пробега, которой провели 4 мая на берегах Каменного озера, члены клуба собрали 40 мешков мусора.
Третий плоггинговый пробег пройдет 8 июня на правом берегу Тобола - не территории за рестораном «Ак-Шанырак».
- К нам могут присоединиться люди, не занимающиеся бегом, - пояснил "НГ" председатель клуба «Бег в радость» Дмитрий КАПТЁЛ. - Просто прийти и поучаствовать в благом деле, собирая мусор. Бежать - не обязательно. Пакетами и перчатками мы обеспечим. Если кто-то потом присоединится к нашему клубу, мы будем только рады!
Сами члены клуба начнут пробег от парка Победы, где они собираются каждую субботу.
Сбор всех желающих присоединиться к мероприятию - 8 июня, в 12.00, за рестораном «Ак-Шанырак».
О всех мероприятиях клуба "Бег в радость" можно узнать на его странице ВКонтакте.
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