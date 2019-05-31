Форум
Хозяин
"Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"
Как это мило!? "администратор Гражданской платформы по мониторингу выборов «Аманат»" так самоназваться матёрому чиновнику, функционеру и нуротановцу до мозга костей! На что расчет? Что...
31.05.19 13:05
arman_kst
За сколько лет казахстанцы смогут накопить на квартиру
Цены частных застройщиков. Можно дешевле найти, за 5 млн по Нурлы жер однокомнатную
31.05.19 13:04
Елена Пикельная
По сложному пути преодолений
На 86-й тур у нас уже есть адресный взнос для Богдана - 10 000 тенге. Его сделала Сания-ханум. Ещё по 10 000 внесли Абдуллах и читатель, не пожелавший называть себя. Эти взносы сделаны с пометкой...
31.05.19 11:54
Елена Пикельная
Плоггинг в Костанае - сделать выходной полезным для здоровья и окружающей среды предлагает клуб «Бег в радость»
лимон: а собранные мешки кто вывозит? Возле "Ак-Шанырака" мусора не будет так много, как на Каменном озере. Члены клуба уже не первый раз убирают эту территорию, они знают, где...
31.05.19 11:50
olegggon
Фонтан из колодца бьет в центре Костаная
Эта лужа или другая по всей Баймагамбетова тоже разлилась. Сколько убытков для Ктека. Эту же воду они вроде покупают у К. Су,потом нагревают и продают людям.
31.05.19 11:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Плоггинг в Костанае - сделать выходной полезным для здоровья и окружающей среды предлагает клуб «Бег в радость»

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

31 мая 2019, 10:29 |  Общество

Клуб любителей бега «Бег в радость» уже дважды проводил плоггинговые пробеги в Костанае. Плоггинг - сочетание легкого бега (джоггинга) и очистки окружающей среды от мусора.


Человек, занимающийся бегом, берет с собой на пробежку пакет для мусора, надевает перчатки и, продвигаясь по маршруту, попутно собирает бумажки, пластиковые бутылки и прочие чуждые природе детали, оставленные нечистоплотными гражданами. Такие акции бывают очень результативными в экологическом плане. Например, во время второго плоггингового пробега, которой провели 4 мая на берегах Каменного озера, члены клуба собрали 40 мешков мусора.


Третий плоггинговый пробег пройдет 8 июня на правом берегу Тобола - не территории за рестораном «Ак-Шанырак».

- К нам могут присоединиться люди, не занимающиеся бегом, - пояснил "НГ" председатель клуба «Бег в радость» Дмитрий КАПТЁЛ. - Просто прийти и поучаствовать в благом деле, собирая мусор. Бежать - не обязательно. Пакетами и перчатками мы обеспечим. Если кто-то потом присоединится к нашему клубу, мы будем только рады!

Сами члены клуба начнут пробег от парка Победы, где они собираются каждую субботу.

Сбор всех желающих присоединиться к мероприятию - 8 июня, в 12.00, за рестораном «Ак-Шанырак».

О всех мероприятиях клуба "Бег в радость" можно узнать на его странице ВКонтакте.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
31.05.19 13:01 Первая летняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в воскресенье, 2 июня
31.05.19 12:07 "Терпит убытки, но платит премии". Сенаторов заинтересовали расходы "КазАгро"
31.05.19 11:56 Доход ЕНПФ снизился - исследование
31.05.19 10:07 За сколько лет казахстанцы смогут накопить на квартиру
30.05.19 16:56 Велопробег в честь 35-летия перехода через пустыню Каракумы совершили преподаватели костанайского колледжа
30.05.19 14:51 Претенденты и доверенные лица. В Казахстане прошли теледебаты кандидатов
30.05.19 14:33 "Вы не хан и не бай!" - Совет по этике рассмотрел два дисциплинарных дела о нецензурной брани госслужащих
30.05.19 14:27 "Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"
30.05.19 14:01 Более 5 000 человек примут участие в параде оркестров и ансамблей в Костанае
30.05.19 13:44 15 семей получили квартиры по госпрограмме "Нурлы жер" в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ лимон
Re: Плоггинг в Костанае - сделать выходной полезным для здоровья...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а собранные мешки кто вывозит?
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Плоггинг в Костанае - сделать выходной полезным для здоровья...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 266
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 31.05.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а собранные мешки кто вывозит?

Возле "Ак-Шанырака" мусора не будет так много, как на Каменном озере. Члены клуба уже не первый раз убирают эту территорию, они знают, где поблизости мусорные контейнеры.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 122
Пользователей: 2
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх