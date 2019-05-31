За сколько лет казахстанцы смогут накопить на квартиру

Аналитики решили выяснить, сколько лет казахстанцам, в зависимости от их ежемесячных взносов на депозит - 30, 50 или 100 тысяч тенге, придется откладывать на однокомнатную квартиру площадью 38 квадратных метров или на первоначальный взнос по ипотеке, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото Турара Казангапова

Для расчетов использовался индекс цен на жилье за апрель (рассматривались 17 исследуемых сайтом городов РК). Учитывалось начисление процентов по депозиту с годовой эффективной ставкой 10 процентов с капитализацией.

Средняя зарплата в столице, по данным Комитета по статистике РК, 233 466 тенге. Расходы в городе, по расчетам "Крыши", в месяц составляют 200 589 тенге. Получается, обычный астанчанин может откладывать в лучшем случае не более 33 тысяч тенге в месяц.





Сколько копить на первоначальный взнос по ипотеке

Как правило, он составляет не менее 20 процентов от стоимости жилья. К примеру, при покупке однушки в 38 квадратных метров на первичном рынке Казахстана стоимостью 10 643 078 тенге (280 081 тенге за 1 квадратный метр, Комстат) потребуется первоначальный взнос в размере 2 128 615 тенге. У среднестатистического казахстанца уйдет около четырех лет и семи месяцев на то, чтобы собрать эту сумму, при условии ежемесячного взноса в 30 тысяч тенге на депозит. Откладывая по 50 тысяч, можно накопить за три года, по 100 тысяч - за год и семь месяцев. Правда, мало кто может позволить себе такие взносы.

Дольше всего придется копить астанчанам. Откладывая по 30 тысяч тенге в месяц, они смогут собрать на первоначальный взнос через пять лет и шесть месяцев.

Стоимость квартиры vs зарплата

Согласно данным аналитиков за апрель и Комитета по статистике за I квартал 2019 года, во всех регионах средняя зарплата меньше, чем стоимость квадратного метра жилья. Исключение - Атырау, где цена квадрата составляет 262 840 тенге, а зарплата - 322 674, и Актау - 198 320 и 287 876 тенге, соответственно.