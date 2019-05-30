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"Вы не хан и не бай!" - Совет по этике рассмотрел два дисциплинарных дела о нецензурной брани госслужащих

Ольга ЛИХОГРАЙ

30 мая 2019, 14:33 |  Государство

Заседание Совета по этике в Костанае прошло сегодня, 30 мая. На нем расссмотрели два дисциплинарных дела: в отношении акима сельского округа села Айет Тарановского района Азамата БЕРДАЛИНОВА и заместителя руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Акана ТАШПАНОВА.

Акана ТАШПАНОВ (справа)

- Бердалинов нецензурно выражался в адрес своего подчиненного Булата Жамангузова, выражая свое недовольство его работой, - доложил главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Рашид ЕСЛАМОВ. - В то же время Бердалинова характеризуют как добросовестного акима, у него положительные характеристики.

Сам Азамат Бердалинов пояснил, что ему " очень стыдно".

- Да, не сдержался, - сказал он. - Вину признаю. Был на эмоциях, потому что это был период санитарной очистки района. Ответственным за нее был Жамангузов, с которого я снял всю остальную работу. За два дня ничего не сделал, потому что сломалась машина, хотя я давал свою машину, деньги на бензин. Был на эмоциях, приношу извинения за то, что выразился нецензурной бранью.

- Для вас характерен такой стиль поведения? - поинтересовался председатель Совета по этике, руководитель департамента по делам госсслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ. - Или это был единичный случай?

Аким сельского округа ответил, что обычно общается  с подчиненными нормально.

Поддержать Бердалинова приехали жители Тарановского района, которые сообщили, что он многое сделал для поселка и находится "на своем месте". Однако выяснилось, что у него уже имеется дисциплинарное взыскание в виде замечания за недолжное исполнение поручения о цифровизвции полей.

Булат Жамангулов, в свою очередь, сообщил, что он "человек в возрасте" и гипертоник.

- На меня кричать нельзя, а он кричал, матерился, у меня подскочило давление - 220 на 100 было! - сказал Жамангулов. - Я попал в больницу, мог бы быть инфаркт. Я его в целом прощаю, у меня злобы нет, но родственники настояли на заявлении, сказав, что он не должен так со мной разговаривать.

Жамангузов пояснил, что он только успел сделать диктофонную запись, но по WhatsApp ее не распространял.

В ходе разбирательства стало известно, что Жамангузов тоже "дважды выразился нецензурно" в адрес акима сельского округа. В связи с этим мнения членов Совета по этике о наказании для Бердалинова разделились. Салауат Муксимов заявил, что наказанием "однозначно должно стать увольнение".

- Вы не хан и не бай, чтоб так унижать человека! - поддержал коллегу руководитель департамента Национального бюро по борьбе с коррупцией Сергей ПОТАНИН. - За такие оскорбления можно в уголовный суд подать иск и выиграть дело, если потерпевшая сторона будет настаивать.

- Я знаю, что оба этих человека - из хороших семей, - не согласился член Совета по этике Токтарбай КАДАМБАЕВ. - Я думаю, два казаха найдут понимание.

После недолгих споров Совет по этике вынес решение, рекомендовав акиму района объявить Бердалинову о неполном служебном соответствии .

Дисциплинарное дело в отношении Акана Ташпанова тоже касалось нецензурной брани. В апреле этого года Ташпанов и адвокат Нуржан Амиров, который защищал одного из сотрудников департамента Комитета по регулированию естественных монополий, встретились в административном суде.

- Между Ташпановым и Амировым произошла стычка прямо в здании суда, - доложил главный специалист контроля в сфере госслужбы Талгат СЫЗДЫКОВ. - Перепалка продолжилась на улице, где Ташпанов нецензурно выразился в адрес Амирова.

Сам Амиров на Совет по этике не явился, а в ходе разбирательств выяснилось, что нецензурно выражался как раз адвокат и спровоцировал Ташпанова, который матерных слов не говорил. Ташпанов подтвердил это диктофонной записью, которую предоставил членам Совета по этике.
Все однозначно решили, что "чистой воды провокация со стороны Амирова", и рекомендовали прекратить дисциплинарное дело в отношении Ташпанова.
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§ Серый волк
"Вы не хан и не бай!" - Совет по этике рассмотрел два дисциплинарных дела о нецензурной брани госслужащих
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10168
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хотя я давал свою машину, деньги на бензин. Был на эмоциях, приношу извинения за то, что выразился нецензурной бранью.

Опубликуйте пожайлуйста на каком автомобиле ездит аким!
:lol:
Если на ЗИЛ-130 или КАМАЗе, то понять и простить!

А если в Тарановском районе нынче мусор на Лендкрузерах вывозят, то есть повод гордиться!

Так и слышно в рекламе
А Это ̶ч̶е̶л̶я̶б̶и̶н̶с̶к̶
Тарановский район.
Его жители ещё суровее, чем в челябинске,
Свой мусор они возят на помойку исключительно на КРУЗАКАХ, которые ломают и там на помойке и оставляют!
Проклятый некачественный японский автопром мать его зачем его назад колымажить со свалки. :lol:

Разговор мог выглядеть примерно так:
Я тебе ххххх свой чёрный ххххх лендкрузер на мусор ххххх давал?
Давал!
Ты его сломал? Сломал.
Я тебе свой белый лендкрузер на мусор давал? давал, сломал? сломал (множество хххх)
На весь район хххх опозорю! ххххх митсубисю паджерика дам!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.05.2019 - 13:07]
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§ electro
Re: "Вы не хан и не бай!" - Совет по этике рассмотрел...
electro


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.05.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стало быть, хану или баю можно?
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§ alex_60
Re: "Вы не хан и не бай!" - Совет по этике рассмотрел...
alex_60


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Сообщений: 3476
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не упомянуто, на каком языке были маты.
На английском, русском или казахском.
А ведь это очень важный момент.
Если на английском-то вообще поощрить,
Аким сельского округа запросто на анлийском.
За знание иностранных языков.
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