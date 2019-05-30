"Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"

Такую точку зрения высказал администратор Гражданской платформы по мониторингу выборов «Аманат» Валерий ВИШНИЧЕНКО сегодня, 30 мая, на пресс-конференции, которую провел Костанайский областной штаб этого общественного движения.

Журналистов пригласила руководитель штаба Динара УТЕБАЕВА, чтобы предоставить информацию о первых результатах мониторинга президентской выборной кампании.

Сейчас в костанайской области от этого общественного формирования работает 761 наблюдатель.

Динара Утебаева: «Наша задача –прежде всего, обеспечить равный доступ, равные условия для кандидатов»

- Наша задача – это, прежде всего, обеспечить равный доступ, равные условия для кандидатов, - пояснила Утебаева. – Наши наблюдатели будут не просто записывать все нарушения, но и оценивать, насколько все процессы соответствуют стандартам ОБСЕ.

Свой мониторинг общественники начали еще 13 мая. Мониторят по нескольким направлениям, которые включают не только работу с избирательными участками и штабами кандидатов, но и с избирателями. В этих целях широко используются социальные сети, создаются диалоговые площадки, а также собираются пожелания будущему президенту страны.

Валерий Вишниченко отметил, что он встречался с руководителями областных штабов всех кандидатов на пост президента Казахстана.

Валерий Вишниченко: «Господин Токаев – действующий глава государства. Он проводит рабочие поездки, а не предвыборные»

- Ни в одном штабе мы не услышали серьезных замечаний по поводу того, что кто препятствует их деятельности, - сказал администратор ГП "Аманат". – Более того, в некоторых штабах сказали, что в этом году кампания проходит лучше, чем на предыдущих президентских выборах, с точки зрения обеспечения прозрачности выборного процесса и оказания практической помощи в решении проблем, которые стоят перед штабами.

Корреспондент «НГ» спросил, как руководители областных штабов оценили выступления президента РК Касым-Жомарта Токаева в разных аудиториях во время недавнего приезда в Костанайскую область. Поскольку он участвует в проходящей сейчас кампании по выборам главы государства в качестве одного из кандидатов, эти выступления можно истолковать как изложение своей выборной программы.

- Ни один из руководителей штабов такого замечания не сделал, - ответил Вишниченко. - Во-первых, господин Токаев – действующий глава государства. Он проводит рабочие поездки, а не предвыборные. Естественно, мы можем экстраполировать его рабочие поездки на выборную кампанию, но очень сложно отделить его позицию, как главы государства, от программы кандидата в президенты. По некоторым вопросам мы руководителей областных избирательных штабов даже провоцировали. Но представители КНПК и партии "Ак жол", например, говорили, что в этой кампании абсолютно другие подходы. Были мы и в штабе кандидата Амиржана Косанова – там тоже никаких вопросов не возникло.

Фото Евгения ШИБАРШИНА