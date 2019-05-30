15 семей получили квартиры по госпрограмме "Нурлы жер" в Костанае

Квартиры в доме № 5 микрорайона Аэропорт предоставляется в аренду с выкупом. Плата за аренду - по 784 тенге за 1 кв. м в месяц. Участники этой программы - очередники и социально-уязвимые слои населения: многодетные семьи, инвалиды, сироты, госслужащие и работники бюджетных организаций.

Ключи от квартир 15-ти семьям вручили сегодня, 30 мая.

- Мы построили этот дом строго по технической документации. Проект стоит 725 млн тенге, 1 кв. м обошелся нам 127 000 тенге, - рассказал "НГ" директор ТОО "ИНТЕЛ-СИСТЕМ-ТГ" Жомарт АЙТЕНОВ. - Мы сделали все внутренние перегородки из кирпича, поэтому дом должен быть теплым, в нем хорошая шумоизоляция. Коммуникации подводит городской акимат. Сам бы здесь поселился, если бы была такая возможность!

Все квартиры предоставляются жильцам в чистовой отделке. Сейчас в доме еще идут отделочные работы. В подъездах нет лампочек, не работает лифт. Необходимо создать дренажную систему во всем микрорайоне, но это уже задача акимата.

Как пояснил директор АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Арман МУХАТОВ, ключи от оставшихся 84-х квартир вручат, когда будут полностью оформлены договоры и проверена их платёжеспособность. Кроме того, застройщик даёт гарантию устранить любые недочёты за свой счёт, если такие будут выявлены.

- Я, как сирота, стою в очереди на получение квартиры с 2010 года, - рассказала Ольга ХАБИРОВА. - Нам позвонили, предложили поучаствовать в программе. Условия выгодные - не надо платить первоначальный взнос, минимальная оплата аренды, что делает сумму оплаты подъёмной. Мы долго ждали свою очередь, уже ребенок подрос, поэтому решили принять участие в этой программе, чему очень рады.

Учительница Анастасия ВАСИЛЕНКО свою квартиру впервые увидела пару дней назад. Уже спланировала интерьер вместе с дизайнером.

- В очередь я встала, как гослужащая, где-то года 4 назад и оказалась на 1605 месте, - поделилась своей историей Анастасия. - Выкупить эту квартиру я должна за 20 лет, может получится чуть раньше. Теперь готовлюсь к переезду.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА