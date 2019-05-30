О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Официальных пляжей в Костанае всего три - это городской пляж, зона отдыха "Мохито" и "Ак Шанырак". А вот за купание на стихийных пляжах могут привлечь к административной ответственности. Об этом напоминает пресс-служба акима города.
- 29 мая сотрудники акимата совместно с представителями управления ЧС Костаная произвели установку знаков «Купание запрещено», - сообщили в пресс-службе. - Всего установлено 10 новых запрещающих знаков на стихийных пляжах.
Такие знаки появились возле моста КЖБИ, около набережной по Гашека, возле родника, рядом с водно-спасательной станцией, около Гагаринской плотины, Корейского моста, возле базы отдыха «Ак Шанырак», недалеко от пивзавода, в микрорайоне Текстильщик и в районе Тепличный комбинат.
- Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде и купаться строго в отведенных местах, - напомнили в пресс-службе акимата. - Также обращаем внимание, что, согласно ст.364 КоАП РК, нарушение правил общего водопользования влечет предупреждение, а за повторное нарушение предусмотрено административное взыскание в размере 2 МРП.
Также в пресс-службе сообщили, что на городском пляже будут работать два спасательных и один медицинский пост. К работе в них привлекли 6 выпускников колледжей и универститетов.
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