О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная

Официальных пляжей в Костанае всего три - это городской пляж, зона отдыха "Мохито" и "Ак Шанырак". А вот за купание на стихийных пляжах могут привлечь к административной ответственности. Об этом напоминает пресс-служба акима города.

- 29 мая сотрудники акимата совместно с представителями управления ЧС Костаная произвели установку знаков «Купание запрещено», - сообщили в пресс-службе. - Всего установлено 10 новых запрещающих знаков на стихийных пляжах.

Такие знаки появились возле моста КЖБИ, около набережной по Гашека, возле родника, рядом с водно-спасательной станцией, около Гагаринской плотины, Корейского моста, возле базы отдыха «Ак Шанырак», недалеко от пивзавода, в микрорайоне Текстильщик и в районе Тепличный комбинат.

- Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде и купаться строго в отведенных местах, - напомнили в пресс-службе акимата. - Также обращаем внимание, что, согласно ст.364 КоАП РК, нарушение правил общего водопользования влечет предупреждение, а за повторное нарушение предусмотрено административное взыскание в размере 2 МРП.

Также в пресс-службе сообщили, что на городском пляже будут работать два спасательных и один медицинский пост. К работе в них привлекли 6 выпускников колледжей и универститетов.