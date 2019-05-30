Форум
Серый волк
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Дачный анекдот, для рассказывания на переполненной дачной остановке некачественного автобусного движения имени последнего акимата. Дед отдыхает на даче в домике. выглядывает в окно, а у него воры...
30.05.19 12:57
drakon
В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
elektron: вообще просто узаконить. Виталий, уже з узаконили. Вон начальнику ПЧ-21, на ст.Тобол, за хищение 4.3 миллиона, дали ограничение свободы. Мелочь это для них... :lol: :oops: :-P
30.05.19 12:42
olegggon
Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
Лермонтова 2 года(!) делали. Вы посмотрите, она вся убитая, в ямах, асфальт крошится. Полгода не прошло даже. Не знаю, кто и как принимал работу, но попахивает коррупцией.
30.05.19 12:37
Серый волк
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Теперь то полисяи будут в камышах сидеть! Разметка на дорогах от коррумпированных чинушек либо повально вообще отсутствует, либо фальшивая краска от коррупционных закупок стирается через несколько...
30.05.19 12:31
Серый волк
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Забавно все перешло от дикарямбии чинушек, в которой среди всяких идиотизмов и мутностей вдруг обнаружились вялые попытки ввести наконец через два десятка лет 21 века кусок удобной пластмассы с чипом...
30.05.19 12:15
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная

30 мая 2019, 11:23 |  Происшествия

Официальных пляжей в Костанае всего три - это городской пляж, зона отдыха "Мохито" и "Ак Шанырак". А вот за купание на стихийных пляжах могут привлечь к административной ответственности. Об этом напоминает пресс-служба акима города.

- 29 мая сотрудники акимата совместно с представителями управления ЧС Костаная произвели установку знаков «Купание запрещено», - сообщили в пресс-службе. - Всего установлено 10 новых запрещающих знаков на стихийных пляжах.

Такие знаки появились возле моста КЖБИ, около набережной по Гашека, возле родника, рядом с водно-спасательной станцией, около Гагаринской плотины, Корейского моста, возле базы отдыха «Ак Шанырак», недалеко от пивзавода, в микрорайоне Текстильщик и в районе Тепличный комбинат.

- Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде и купаться строго в отведенных местах, - напомнили в пресс-службе акимата. - Также обращаем внимание, что, согласно ст.364 КоАП РК, нарушение правил общего водопользования влечет предупреждение, а за повторное нарушение предусмотрено административное взыскание в размере 2 МРП.

Также в пресс-службе сообщили, что на городском пляже будут работать два спасательных и один медицинский пост. К работе в них привлекли 6 выпускников колледжей и универститетов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.05.19 10:59 Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
30.05.19 10:31 В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
30.05.19 10:02 Сроки отключения горячей воды в мкрн Юбилейный назвали в КТЭК
30.05.19 09:19 «Просим вас, как гаранта». Бывшие акционеры ССГПО после решения экономического суда написали письмо Токаеву
30.05.19 08:30 Евгений ШИБАРШИН: Уживаться с соседями
29.05.19 18:37 Нигматулин о поправках по банкротству: Люди будут бояться заниматься бизнесом
29.05.19 17:47 Тотальную жару скрасит пятничный дождик - прогноз погоды в Костанае и области
29.05.19 15:47 Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
29.05.19 12:10 Процессинговый центр для дистанционного общения с водителями откроют в Костанае
29.05.19 12:00 Костанайский баскетбольный клуб «Тобол» упустил бронзу чемпионата РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ андрей 117
Re: О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 30.05.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повыдергивают эти знаки и будут купаться дальше.
Профайл

§ Маркс
Re: О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 30.05.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом наше все! Расставить знаки "кочки на дорогах" через каждый километр, десятилетиями следить за ними, подкрашивать, вместо того, чтобы отремонтировать дорогу. Так и здесь, вместо того, чтобы облагородить стихийные пляжи и привести их в порядок, проще воткнуть знаки и этим снять с себя ответственность, типа вас же предупреждали, а вы лезете.
Профайл

* Серый волк
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10158
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь то полисяи будут в камышах сидеть!
Разметка на дорогах от коррумпированных чинушек либо повально вообще отсутствует, либо фальшивая краска от коррупционных закупок стирается через несколько дней.
И ничего не доказать, наехал, или не наехал.

А тут намного лучше! Вода в Тоболе пока мокрая, можно предъявлять нарушение запрещения! :lol:

Главное, чтоб без жертв!

Нуно поставить недалеко от первого знака второй знак в точно таком формате.
Текст и картинка.

"Граждане, не поджигайте камыши, там могут сидеть" Ну и оставить свободное место, чтоб граждане написали то самое слово, или нарисовали то самое животное
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.05.2019 - 09:39]
Профайл

* Серый волк
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10158
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дачный анекдот, для рассказывания на переполненной дачной остановке некачественного автобусного движения имени последнего акимата.

Дед отдыхает на даче в домике. выглядывает в окно, а у него воры тырят весь урожай.
Он звонит в доблестную костанайскую полицию:— У меня тут какие-то козлы весь урожай стырить хотят!— Приносим свои извинения, но у нас поблизости нет ни одной патрульной машины. Все Купающихся на Тоболе патрулируют. Как только кто-нибудь освободится — мы его к вам отправим. Или вы можете написать участковому.

Понятно, что такой ответ деда не удовлетворил. Через 5 минут он снова звонит в полицию:— Всё, можете не приезжать — я их всех перестрелял! Через десять минуты, с мигалками и сиренами, приносится куча полисяев и ещё целый автобус из ДВД. Всё вокруг оцепляют, вяжут офигевших воров. Насяльник подходит к деду и спрашивает:— Дед, ты же, вроде, сказал, что всех перестрелял?— Ну, так и вы мне, вроде, сказали, что у вас свободных нет! :lol:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 198
Пользователей: 3
Всего: 201

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх