В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
Ряд правонарушений предлагают перевести из уголовного кодекса РК в административный. В их числе мелкие хищения и самоуправство.
Иллюстративное фото kursiv.kz
В Казахстане предлагают декриминализировать ряд уголовных правонарушений, переведя их в разряд административных. В частности, это касается незаконной транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, (часть 2 статьи 197 УК РК), мелких хищений (часть 1, статья 187 УК РК), самоуправства (часть 1 статьи 389 УК РК) и употребления или хранения наркотиков в незначительном количестве (части 1 и 2 статьи 296 УК РК). Разработку соответствующего законопроекта обсуждали на криминологическом форуме в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Парламента, Конституционного совета, Верховного суда.
Речь идёт о тех составах этих правонарушений, которые не предусматривают лишения свободы. В 2015 году в рамках гуманизации уголовного законодательства РК, некоторые уголовные преступления, в частности, мелкие хищения, хранение и распространение незначительного количества наркотических средств были переведены в разряд уголовных проступков.
Уголовным проступком признаётся деяние, не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста.
"Сейчас обсуждают законопроект, подготовленный Генеральной прокуратурой, который рассматривает перенос в разряд административных правонарушений четырёх составов преступлений: незаконный оборот нефти, мелкое хищение, самоуправство, некоторые части статьи 296 УК РК, касающиеся распространения и хранения наркотиков. (Речь идёт о немедицинском потреблении, изготовлении или распространении наркотических средств в незначительном количестве. – Авт.)", - рассказал начальник Центра межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов Серик Темирбулатов.
Ранее уже сообщалось, что в Мажилисе на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий декриминализацию и перенос в административное законодательство двух составов уголовных проступков. Это части 1 и 2 статьи 296 УК РК ("Немедицинское потребление наркотиков в общественных местах" и "Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка без целей сбыта").
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