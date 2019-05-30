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drakon
В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
elektron: вообще просто узаконить. Виталий, уже з узаконили. Вон начальнику ПЧ-21, на ст.Тобол, за хищение 4.3 миллиона, дали ограничение свободы. Мелочь это для них... :lol: :oops: :-P
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В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения

30 мая 2019, 10:31 |  Государство

Ряд правонарушений предлагают перевести из уголовного кодекса РК в административный. В их числе мелкие хищения и самоуправство.

Иллюстративное фото kursiv.kz

В Казахстане предлагают декриминализировать ряд уголовных правонарушений, переведя их в разряд административных. В частности, это касается незаконной транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, (часть 2 статьи 197 УК РК), мелких хищений (часть 1, статья 187 УК РК), самоуправства (часть 1 статьи 389 УК РК) и употребления или хранения наркотиков в незначительном количестве (части 1 и 2 статьи 296 УК РК). Разработку соответствующего законопроекта обсуждали на криминологическом форуме в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Парламента, Конституционного совета, Верховного суда.

Речь идёт о тех составах этих правонарушений, которые не предусматривают лишения свободы. В 2015 году в рамках гуманизации уголовного законодательства РК, некоторые уголовные преступления, в частности, мелкие хищения, хранение и распространение незначительного количества наркотических средств были переведены в разряд уголовных проступков.

Уголовным проступком признаётся деяние, не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста.

"Сейчас обсуждают законопроект, подготовленный Генеральной прокуратурой, который рассматривает перенос в разряд административных правонарушений четырёх составов преступлений: незаконный оборот нефти, мелкое хищение, самоуправство, некоторые части статьи 296 УК РК, касающиеся распространения и хранения наркотиков. (Речь идёт о немедицинском потреблении, изготовлении или распространении наркотических средств в незначительном количестве. – Авт.)", - рассказал начальник Центра межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов Серик Темирбулатов.

Ранее уже сообщалось, что в Мажилисе на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий декриминализацию и перенос в административное законодательство двух составов уголовных проступков. Это части 1 и 2 статьи 296 УК РК ("Немедицинское потребление наркотиков в общественных местах" и "Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка без целей сбыта").
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§ elektron
Re: В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2985
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взятки ещё забыли! :-o
Ну или вообще просто узаконить. И усё тихо будет! :lol:
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* drakon
В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вообще просто узаконить.

Виталий, уже з узаконили. Вон начальнику
ПЧ-21, на ст.Тобол, за хищение 4.3 миллиона,
дали ограничение свободы. Мелочь это
для них... :lol: :oops: :-P
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* Серый волк
Re: В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10159
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая большая радость для региональных чиновников мелко ворующих вагонами бюджеты с очень примерным поведением! :lol:
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