«Просим вас, как гаранта». Бывшие акционеры ССГПО после решения экономического суда написали письмо Токаеву

Члены общественной организации «Союз «Акция» (г. Рудный) направили письмо президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с обращением по поводу ситуации с переходом их привилегированных акций АО «ССГПО» в собственность компании «ESSEXCOMMERCIALCORPORATION».

Как сообщил Сергей Пузыренко, ОО «Союз «Акция» подало жалобу на решение экономического суда

По мнению авторов письма, «на АО «ССГПО» в 1999-2001 годах был поэтапно проведен спланированный массовый отъем собственности в виде акций у граждан Казахстана».

Подписанты сообщают главе государства, что они, начиная с августа 2018 года, по этому поводу обращались в различные государственные инстанции, включая администрацию президента страны. Сам Токаев, будучи председателем сената Парламента РК, направилих обращение для рассмотрения в Генеральную прокуратуру.

- Ответы Генеральной прокуратуры могут свидетельствовать о том, что она либо не желает, либо ей не дают возможности провести объективное расследование, - отмечается в письме. - Генеральная прокуратура не отреагировала на нарушения законодательства в полном объёме, перенаправив наше оОбращение в прокуратуру Костанайской области, которая, несмотря на заявления ОО «Союз Акция» о готовности предоставить материалы и свидетелей для объективного рассмотрения, вообще никак не отреагировала.

Далее члены общественной организации пишут, что они хотя и считают себя «акционерами, незаконно лишённые принадлежащего им имущества в виде акций АО «ССГПО», тем не менее «не требуют пересмотра итогов приватизации». Они требуют лишь «восстановить социальную справедливость», и вернуть «собственность, полученную по Закону».

Они сообщают, что обратились с исками в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области, чтобы договоры купли-продажи акций с компанией «ESSEXCOMMERCIALCORPORATION» признали недействительными, а требования сотрудников АО «ССГПО» к понуждению заключения сделки - незаконными.

- Заявления были приняты к рассмотрению, - отмечается в письме. - В ходе судебных заседаний ОО «Союз Акция» были представлены доказательства, которые нельзя опровергнуть. Но суд по истечении почти трёх месяцев выносит определение об изменении подсудности. СМЭС Костанайской области идет на нарушение Конституции РК и основ правосудия.

Авторы письма выразили главе государства поддержку в его стремлении бороться с коррупцией, а также заявили готовность, «как представители гражданского общества, предоставить факты вывода капитала «инвесторами» по АО «ССГПО».

- Просим вас, как гаранта соблюдения Конституции Республики Казахстан, восстановить законность и поручить государственным органам Республики Казахстан, принять предусмотренные законодательством меры по восстановлению наших прав на собственность, привилегированные акции АО «ССГПО», - написано в заключении.

Председатель ОО «Союз «Акция» Сергей ПУЗЫРЕНКО сообщил «НГ», что их проинформировали о получении письма. Поскольку Касым-Жомарт Токаев сейчас участвует в компании по выборам президента Казахстана в качестве кандидата, то от его избирательного штаба последовал ответ, что содержание данного письма будет учитываться в их работе.

- Что касается решения Специализированного межрайонного экономического суда о подсудности наших дел Рудненским городским судом, мы с этим не согласились и подали апелляционную жалобу в Костанайский областной суд, - добавил Пузыренко.- Суд принял ее к рассмотрению.

Фото из архива «НГ»