Нигматулин о поправках по банкротству: Люди будут бояться заниматься бизнесом

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин попросил министерства финансов и национальной экономики доработать законодательные поправки по процедурам реабилитации и банкротства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Законопроект направлен на упрощение условий для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Предусматривается изменение оснований для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Сокращаются сроки проведения процедуры банкротства путем, в частности, передачи ряда полномочий собрания кредиторов более мобильному комитету кредиторов. Предлагается упрощенная ликвидация длительно бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.

Сомнения мажилисменов вызвала новая статья "Причинение имущественного ущерба кредиторам путем обмана или злоупотребления доверием", вводимая вместо статьи "Ложное банкротство". Статьи же Уголовного кодекса, касающиеся преднамеренного банкротства и доведения до неплатежеспособности, предлагается сохранить исключительно для финансовых организаций.

В результате предложенных поправок, по мнению депутатов, недобросовестный чиновник может каждого из участников или акционеров юридического лица привлечь к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами.

Нигматулин отметил, что данная поправка ставит под угрозу основы ведения бизнеса в Казахстане. Согласно действующему закону участники ТОО или АО несут ответственность перед кредиторами только в пределах своего вклада в уставный фонд. И именно такая правовая конструкция, по словам спикера палаты, позволяет предпринимателям инвестировать свободные деньги в развитие бизнеса.

"В случае принятия предлагаемой вами нормы люди будут просто бояться заниматься бизнесом, поскольку изначально будут знать, что рискуют потерять все свое имущество, а не только то, что они, как участники, вложили в уставной капитал", - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к первому вице-министру финансов Берику Шолпанкулову.

Он предложил оставить действующую редакцию, когда материальная ответственность учредителя по долгам его предприятия наступает только в случае, если суд установит сознательное приведение предприятия к банкротству и нарушение прав кредиторов, и доработать данную норму до второго чтения.

Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства.