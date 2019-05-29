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oraz
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Искал их программы, кроме кратких популистких тезисов ничего не нашел. Много говорится о офшорных зонах. Интересно, кто-нибудь задаст спикеру прямой вопрос, что она делает в панамском списке.
29.05.19 20:52
Гога
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
drakon - Так думаю, что фамилии в тексте названы.
29.05.19 20:14
drakon
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
таноми52: повысит инвестиционную привлекательность города! Наверное Областных туда будут - ложить, а может - класть? Не знаю,как правильно... 8-)
29.05.19 20:13
таноми52
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
"По мнению местных властей, комплекс повысит туристическую привлекательность района." Видимо, так же, как колесо обозрения в Рудном повысит инвестиционную привлекательность города!
29.05.19 20:07
Victor Yang
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Интересно - сколько просмотров будет у этих дебатов между никому неизвестными людьми?
29.05.19 19:32
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Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах

29 мая 2019, 15:47 |  Государство

Кандидаты в президенты Дания Еспаева и Касым-Жомарт Токаев не будут принимать участия в теледебатах, которые состоятся сегодня в 18.00, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"К сожалению, Дания Еспаева не сможет участвовать. Азат Турлыбекович (лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев. - Прим.) будет принимать участие как ее представитель. Дания Мадиевна согласно сетевому графику будет в регионах. Сетевой график был утвержден заранее, до того, как мы узнали вообще о дебатах, о дате проведения. Сорвать его мы не смогли. Она будет в Павлодарской области", - сообщили в штабе Дании Еспаевой.

Касым-Жомарт Токаев также не примет участия в теледебатах.

"Президент с самого начала максимально ограничил свое участие в агитационной кампании. Всю агитационную работу он доверил своему общественному штабу. Президент считает, что другие кандидаты должны иметь не только равный доступ к СМИ, но и как можно больше электоральных возможностей. Поэтому Президент не участвует в масштабных массовых агитационных мероприятиях, строго запретил агитационные билборды с его изображением, а также поручил своему общественному штабу принять участие в дебатах", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz советник Главы государства Ерлан Карин.

По его словам, Касым-Жомарту Токаеву важно, чтобы у других кандидатов было больше возможностей, чтобы они могли лучше проявить себя и широко донести свою позицию.

"Как вы помните, он лично гарантировал проведение честных и свободных выборов, и это его принципиальная позиция. Сейчас Президент принимает участие в мероприятиях преимущественно в рамках своей основной деятельности как действующий Глава государства. Тем более рабочий график Президента очень насыщенный - череда рабочих совещаний, встреч и проведение международных мероприятий, переговоров", - отметил Ерлан Карин.

Теледебаты кандидатов в президенты пройдут сегодня, 29 мая, в 18.00 в эфире канала "Хабар". Они будут разделены на три раунда.

Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахстана". Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий включает в себя два тура. В первом туре состоятся выступления каждого участника с целью представления своей предвыборной программы. Во втором туре предполагается дискуссионная сессия вопросы-ответы от участников к своим оппонентам. Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а также ответить на два вопроса.

Тема второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана". В первом туре второго раунда состоятся выступления участников на заданную тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам.

Тема третьего раунда - "Слово к избирателям". В третьем раунде участники напрямую обращаются к избирателям.

Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до 20.00 часов. Подсчет голосов на избирательных участках будет осуществлен не позднее 12 часов с момента окончания голосования.
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Комментарии к новости
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§ Yorik
Re: Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.05.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
строго запретил агитационные билборды с его изображением

Запрет видимо именно на изображение? Так-то билбордами с фамилией весь город пестрит...
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* drakon
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебата

И я бы их - не выбрал... 8-)
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§ Сергей_я
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2722
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.05.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И я бы их - не выбрал...

А вы бы и не смогли, даже если б и захотели :lol:
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§ yudjin
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Так-то билбордами с фамилией весь город пестрит...

Причем не только билбордами. Многие новые остановки-стринги залеплены листовками.

Смотрите, как надменно поверх призыва "НЕ МУСОРИТЬ" наклеены агитационные материалы.
И плевать, что самовольная расклейка объявлений в местах не предназначенных для этого наказывается штрафом... Кандидат - ни причём! Штаб -виноват?
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§ Yorik
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.05.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Причем не только билбордами

Интересно :-)
Запретил изображение на билбордах - и на них только фамилия. А на листовках есть изображение - но это же не билборд. Следовательно, формально запрет соблюдён 8-)
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§ Гога
Re: Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.05.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вновь повторю -*Марк Твен: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…»***, так что будет столько % сколько надо - *Не важно, как голосуют, - важно как считают*!! 8-) 8-)
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§ Victor Yang
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11573
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно - сколько просмотров будет у этих дебатов между никому неизвестными людьми?
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§ oraz
Re: Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 29.05.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искал их программы, кроме кратких популистких тезисов ничего не нашел. Много говорится о офшорных зонах. Интересно, кто-нибудь задаст спикеру прямой вопрос, что она делает в панамском списке.
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