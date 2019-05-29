Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Кандидаты в президенты Дания Еспаева и Касым-Жомарт Токаев не будут принимать участия в теледебатах, которые состоятся сегодня в 18.00, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"К сожалению, Дания Еспаева не сможет участвовать. Азат Турлыбекович (лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев. - Прим.) будет принимать участие как ее представитель. Дания Мадиевна согласно сетевому графику будет в регионах. Сетевой график был утвержден заранее, до того, как мы узнали вообще о дебатах, о дате проведения. Сорвать его мы не смогли. Она будет в Павлодарской области", - сообщили в штабе Дании Еспаевой.
Касым-Жомарт Токаев также не примет участия в теледебатах.
"Президент с самого начала максимально ограничил свое участие в агитационной кампании. Всю агитационную работу он доверил своему общественному штабу. Президент считает, что другие кандидаты должны иметь не только равный доступ к СМИ, но и как можно больше электоральных возможностей. Поэтому Президент не участвует в масштабных массовых агитационных мероприятиях, строго запретил агитационные билборды с его изображением, а также поручил своему общественному штабу принять участие в дебатах", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz советник Главы государства Ерлан Карин.
По его словам, Касым-Жомарту Токаеву важно, чтобы у других кандидатов было больше возможностей, чтобы они могли лучше проявить себя и широко донести свою позицию.
"Как вы помните, он лично гарантировал проведение честных и свободных выборов, и это его принципиальная позиция. Сейчас Президент принимает участие в мероприятиях преимущественно в рамках своей основной деятельности как действующий Глава государства. Тем более рабочий график Президента очень насыщенный - череда рабочих совещаний, встреч и проведение международных мероприятий, переговоров", - отметил Ерлан Карин.
Теледебаты кандидатов в президенты пройдут сегодня, 29 мая, в 18.00 в эфире канала "Хабар". Они будут разделены на три раунда.
Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахстана". Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий включает в себя два тура. В первом туре состоятся выступления каждого участника с целью представления своей предвыборной программы. Во втором туре предполагается дискуссионная сессия вопросы-ответы от участников к своим оппонентам. Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а также ответить на два вопроса.
Тема второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана". В первом туре второго раунда состоятся выступления участников на заданную тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам.
Тема третьего раунда - "Слово к избирателям". В третьем раунде участники напрямую обращаются к избирателям.
Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до 20.00 часов. Подсчет голосов на избирательных участках будет осуществлен не позднее 12 часов с момента окончания голосования.
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Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
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Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
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