Процессинговый центр для дистанционного общения с водителями откроют в Костанае

С 1 июля функции по приему экзаменов на знание ПДД, выдаче водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков передадут из МВД в госкорпорацию "Правительство для граждан". Цель реформы - снижение коррупционных рисков.

Как эта реорганизация будет проходить в Костанае обсудили сегодня, 29 мая, на совещании в облакимате.

- РЭПов (регистрационно-экзаменационных подразделений - "НГ"), которые занимались приемом экзаменов, регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений и номеров, в районах теперь не будет, - сообщил и. о. начальника управления административной полиции ДП Костанайской области Аскар НАРАТАУОВ. - Их функции передадут сотрудникам районных ЦОНов, а в Костанае - сотрудникам спецЦОНа. В общей сложности по области у нас освободятся 34 сотрудника РЭПов, которых нужно будет трудоустроить.

Из них, как пояснил «НГ» Аскар Наратауов, 9 сотрудников пока будут работать в процессинговом центре, который разместится в здании по пр. Абая, 39, в котором раньше размещалось управление дорожной полиции. Они будут дистанционно проверять документы, поступающие из городов и районов.

- К примеру, поступают к нам документы в электронном виде из Аулиеколя, - привел пример Наратауов. - Сотрудники в прессинговом центре проверяют автомобилям по ограничениям, по аресту и либо выдают номерные знаки, либо отказывают. То же самое - с выдачей водительских удостоверений. Экзамены на знание ПДД будут принимать на месте сотрудники районных ЦОНов. Остальные сотрудники РЭПов будут переведены на другие должности. Возможно, с их помощью мы усилим дорожно-техническую инспекцию, или найдем другие болевые точки, на которых не хватает сотрудников.

Конкретный механизм работы ЦОНов и спецЦОНов после передачи им функций РЭПов будет ясен после приказа МВД, которого пока нет.

Передача функций делается, чтобы снизить коррупционные риски, однако на совещании прозвучал вопрос о том, насколько сотрудники ЦОНов окажутся добросовестнее и порядочнее сотрудников РЭПов? Ответ на него участники совещания пока дать не смогли.

Председатель общественного фонда гражданского альянса «Грин» Динара УТЕБАЕВА привела примеры, когда водительское удостоверение можно получить за взятку. И делается это не через сотрудников РЭПов или ЦОНов, а через работников медучреждений.

- Такой факт мы выявили в ЦРБ Тарановского района, когда один из наших сотрудников позвонил в приемную главного врача, она дала ему свой мобильный телефон и объяснила, как получить водительское удостоверение за один день, - рассказала Утебаева. - Стоимость услуги - 60 000 тенге.

В подтверждение своих слов она включила аудиозапись разговора сотрудника ОО "Гражданский альянс "ГрИн" с девушкой из приемнй главного врача Тарановской ЦРБ. На ней девушка объясняет, что «права категории В, В1 появятся в тот же день», для их получения нужны только «удостоверение личности и деньги, 60 000 тенге».

Руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник обещал разобраться с этим фактом.