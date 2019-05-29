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Как из поликлиник сделать «конфетки», обсудили на совещании по повышению качества услуг в сфере здравоохранения в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 мая 2019, 10:56 |  Государство

Совещание с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза НУРМУХАМБЕТОВА прошло в облакимате сегодня, 29 мая. На нем обсудили внешний облик медучреждений и медперсонала, пояснив, что недопустимо выдавать бахилы за деньги и не иметь в поликлиниках диспенсеров с водой.

- Новый стандарт внешнего вида для поликлиник мы внедрили на базе поликлиники № 4, в которой оформили фойе в белый цвет, пресс-стену для пациентов - в бело-зеленый, а цветом формы для медперсонала стал бирюзовый, - сообщил руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК. - В этой поликлинике предусмотрены пандусы и лифты для инвалидов, есть указательные стрелки о расположении кабинетов. Вскоре этот стандарт, который мы внедрили по примеру поликлиник Нур-Султана, распространится на все поликлиники области.

По словам Дудника, сделать «конфетку» из 4-й поликлиники стоило бюджету 2,3 млн тенге.

Постепенно осуществляется полный переход на электронную систему обслуживания. В большинстве поликлиник на прием к врачам через регистратуру сейчас записывается минимальное количество пациентов.

- Очень приятно, что за короткий период из 4-й поликлиники сделали "конфетку", - сказал руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ. - Если человек получил качественное хорошее лечение, но полгода добивался этого лечения, когда его футболили от одного врача к другому, то у него останется негативный отзыв. Я хочу подчеркнуть, что мы занимаемся не повышением качества услуг в медучреждениях, где сейчас нехватка кадров, а нацелены на сервисное сопровождение зданий.

- Если после внедрения такого стандарта мы получим положительный эффект и положительные отзывы от пациентов, тогда этот стандарт нужно тиражировать во все поликлиники области, - резюмировал Гауез Нурмухамбетов. - Цена вопроса небольшая, а хорошие условия для пациентов можно создать везде.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Как из поликлиник сделать «конфетки», обсудили на совещании...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5930
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Очень приятно, что за короткий период из 4-й поликлиники сделали "конфетку"

Следуя известной поговорке, до этого она была полное "Г"?


Цитата:
- Если человек получил качественное хорошее лечение, но полгода добивался этого лечения, когда его футболили от одного врача к другому, то у него останется негативный отзыв. Я хочу подчеркнуть, что мы занимаемся не повышением качества услуг в медучреждениях, где сейчас нехватка кадров, а нацелены на сервисное сопровождение зданий.


Какой абсурдный и противоречивый вывод: кадров - жок, лечения ВОВРЕМЯ - жок, достойного обслуживания - жок... Но называют это "качественным и хорошим лечением".
При этом не нацелены повышать именно лечебную составляющую, а лишь красить стены и переодевать персонал... очередная обертка получается.
Вспоминаю афоризм Фаины Раневской про то, что под самым красивым хвостом павлина оказывается самая обычная куриная, извините, зад...ца.
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§ Victor Yang
Re: Как из поликлиник сделать «конфетки», обсудили на совещании...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11572
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новый стандарт внешнего вида для поликлиник мы внедрили на базе поликлиники № 4, в которой оформили фойе в белый цвет, пресс-стену для пациентов - в бело-зеленый, а цветом формы для медперсонала стал бирюзовый, - сообщил руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК. - В этой поликлинике предусмотрены пандусы и лифты для инвалидов, есть указательные стрелки о расположении кабинетов. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34950?1559112548

Цитата:
Если после внедрения такого стандарта мы получим положительный эффект и положительные отзывы от пациентов, тогда этот стандарт нужно тиражировать во все поликлиники области, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34950?1559112548

Рукалицо. Положительные отзывы из-за внешнего оформления? Пациенты как в музей туда ходят, что-ли? Или новая отрасль - "поликлинический туризм"? Внешнее оформление - последнее, в чём нуждаются наши поликлиники. А пандусы и лифты для маломобильных групп населения по нормам давно положены. И я поражаюсь теме совещания - мы покрасили помещения по-другому. Тьфу!
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