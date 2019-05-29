Как из поликлиник сделать «конфетки», обсудили на совещании по повышению качества услуг в сфере здравоохранения в Костанае

Совещание с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза НУРМУХАМБЕТОВА прошло в облакимате сегодня, 29 мая. На нем обсудили внешний облик медучреждений и медперсонала, пояснив, что недопустимо выдавать бахилы за деньги и не иметь в поликлиниках диспенсеров с водой.

- Новый стандарт внешнего вида для поликлиник мы внедрили на базе поликлиники № 4, в которой оформили фойе в белый цвет, пресс-стену для пациентов - в бело-зеленый, а цветом формы для медперсонала стал бирюзовый, - сообщил руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК. - В этой поликлинике предусмотрены пандусы и лифты для инвалидов, есть указательные стрелки о расположении кабинетов. Вскоре этот стандарт, который мы внедрили по примеру поликлиник Нур-Султана, распространится на все поликлиники области.

По словам Дудника, сделать «конфетку» из 4-й поликлиники стоило бюджету 2,3 млн тенге.

Постепенно осуществляется полный переход на электронную систему обслуживания. В большинстве поликлиник на прием к врачам через регистратуру сейчас записывается минимальное количество пациентов.

- Очень приятно, что за короткий период из 4-й поликлиники сделали "конфетку", - сказал руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ. - Если человек получил качественное хорошее лечение, но полгода добивался этого лечения, когда его футболили от одного врача к другому, то у него останется негативный отзыв. Я хочу подчеркнуть, что мы занимаемся не повышением качества услуг в медучреждениях, где сейчас нехватка кадров, а нацелены на сервисное сопровождение зданий.

- Если после внедрения такого стандарта мы получим положительный эффект и положительные отзывы от пациентов, тогда этот стандарт нужно тиражировать во все поликлиники области, - резюмировал Гауез Нурмухамбетов. - Цена вопроса небольшая, а хорошие условия для пациентов можно создать везде.