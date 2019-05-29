Костанайские полицейские и председатели ПКСК будут обмениваться информацией в WhatsApp
Полицейские и председатели ПКСК создадут группу в мессенджере WhatsApp для обмена информацией об охране общественного порядка и пожарной безопасности. Такое решение приняли 28 мая на совместном совещании с председателями КСК Костаная, Рудого и Лисаковска.
Как сообщила советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА, в совещании приняли участие руководители охранных структур и начальник ДЧС Талгат Какимов.
Начальник ДП, генерал-майор Бекет АЙМАГАМБЕТОВ отметил, что руководству департамента важно мнение гражданского общества по вопросам профилактики правонарушений и повышения качества работы полиции. Такие встречи будут проводиться регулярно. Он попросил при обнаружении рекламы наркотических препаратов - таких как «Спайс» и «Скорость» - немедленно обращаться в полицию.
- Мы должны противостоять этому сообща, - отметил Аймагамбетов.
Председатель костанайского КСК «Орталык» Алмат АЙДОСОВ одной из летних проблем назвал шум, создаваемый по ночам мотоциклами без глушителя. Теперь, благодаря совместным рейдам, такие нарушения в переоборудовании технических средств будут выявлены, а нарушители привлечены к ответственности.
Председатель КСК «Строитель Г» Елена КОЗИНА отметила, что на оживленной улице Карбышева в Костанае нужно установить кнопки пешеходных переходов, так как этот участок дороги оживленный и аварийно опасный.
Бекет Аймагамбетов в завершение встречи дал ряд поручений руководителям служб по организации совместной работы с КСК.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 1
Всего: 128
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Найдите ошибки на указателе
И куда ехать чтобы попасть в Челябинск?
Найдите ошибки на указателе
Еще вопрос почему новый указатель уже пошел пузырями?
Как из поликлиник сделать «конфетки», обсудили на совещании по повышению качества услуг в сфере здравоохранения в Костанае
Новый стандарт внешнего вида для поликлиник мы внедрили на базе поликлиники № 4, в которой оформили фойе в белый цвет, пресс-стену для пациентов - в бело-зеленый, а цветом формы для медперсонала...
Процессинговый центр для дистанционного общения с водителями откроют в Костанае
Yorik: ? Нее, прессуют... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Даже и не - предполагал,что такой орден- b.radikal.ru Существует. А им даже Храпунова,награждали... :lol: :oops: