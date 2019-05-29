Костанайские полицейские и председатели ПКСК будут обмениваться информацией в WhatsApp

Полицейские и председатели ПКСК создадут группу в мессенджере WhatsApp для обмена информацией об охране общественного порядка и пожарной безопасности. Такое решение приняли 28 мая на совместном совещании с председателями КСК Костаная, Рудого и Лисаковска.

Как сообщила советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА, в совещании приняли участие руководители охранных структур и начальник ДЧС Талгат Какимов.

Начальник ДП, генерал-майор Бекет АЙМАГАМБЕТОВ отметил, что руководству департамента важно мнение гражданского общества по вопросам профилактики правонарушений и повышения качества работы полиции. Такие встречи будут проводиться регулярно. Он попросил при обнаружении рекламы наркотических препаратов - таких как «Спайс» и «Скорость» - немедленно обращаться в полицию.

- Мы должны противостоять этому сообща, - отметил Аймагамбетов.

Председатель костанайского КСК «Орталык» Алмат АЙДОСОВ одной из летних проблем назвал шум, создаваемый по ночам мотоциклами без глушителя. Теперь, благодаря совместным рейдам, такие нарушения в переоборудовании технических средств будут выявлены, а нарушители привлечены к ответственности.

Председатель КСК «Строитель Г» Елена КОЗИНА отметила, что на оживленной улице Карбышева в Костанае нужно установить кнопки пешеходных переходов, так как этот участок дороги оживленный и аварийно опасный.

Бекет Аймагамбетов в завершение встречи дал ряд поручений руководителям служб по организации совместной работы с КСК.