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Костанайские полицейские и председатели ПКСК будут обмениваться информацией в WhatsApp

29 мая 2019, 09:02 |  Общество

Полицейские и председатели ПКСК создадут группу в мессенджере WhatsApp  для обмена информацией об охране общественного порядка и пожарной безопасности. Такое решение приняли 28 мая на совместном совещании с председателями КСК Костаная, Рудого и Лисаковска.

Как сообщила советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА, в совещании приняли участие руководители охранных структур и начальник ДЧС Талгат Какимов.

Начальник ДП, генерал-майор Бекет АЙМАГАМБЕТОВ отметил, что руководству департамента важно мнение гражданского общества по вопросам профилактики правонарушений и повышения качества работы полиции. Такие встречи будут проводиться регулярно. Он попросил при обнаружении рекламы наркотических препаратов - таких как «Спайс» и «Скорость» - немедленно обращаться в полицию.

- Мы должны противостоять этому сообща, - отметил Аймагамбетов.

Председатель костанайского КСК «Орталык» Алмат АЙДОСОВ одной из летних проблем назвал шум, создаваемый по ночам мотоциклами без глушителя. Теперь, благодаря совместным рейдам, такие нарушения в переоборудовании технических средств будут выявлены, а нарушители привлечены к ответственности.

Председатель КСК «Строитель Г» Елена КОЗИНА отметила, что на оживленной улице Карбышева в Костанае нужно установить кнопки пешеходных переходов, так как этот участок дороги оживленный и аварийно опасный.

Бекет Аймагамбетов в завершение встречи дал ряд поручений руководителям служб по организации совместной работы с КСК.
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§ yudjin
Re: Костанайские полицейские и председатели ПКСК будут...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5930
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он попросил при обнаружении рекламы наркотических препаратов - таких как «Спайс» и «Скорость» - немедленно обращаться в полицию.

А смысл?
Они закрашивать что ли будут?
У нас на доме несколько таких надписей, которые хорошо видны участковым, которые находятся аккурат напротив в соседнем доме... но что-то не замечал их реакции.
Как и они почему-то не замечают бомжей, поселившихся в тепловом коллекторе, также находящемся рядом с участковыми.
Возникают сомнения в полноценности зрения полицейских... ну или в их желании увидеть и принять меры.
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