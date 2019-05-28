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Азамат Лисов
Найдите ошибки на указателе
Это лишний раз подтверждает некомпетентность и глупость во всех сферах властьимущих...
28.05.19 23:00
Азамат Лисов
Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек
С такой зарплатой вообще странно что в ЦОНах ещё кто то работает. Интересно кто их кормит
28.05.19 22:52
Азамат Лисов
Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах
174 на камеры плевать, машина не чиста и возможно угнана. Ещё смотрю армянских много стало, эти хоть классом повыше
28.05.19 22:44
костанаец
Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах
пусть тогда делают умные перекрестки, что бы камера высчитывала среднюю скорость от одного перекрестка до другого, а то 174 регион РФ гоняет по городу как не в себе
28.05.19 21:37
таноми52
Найдите ошибки на указателе
Моя бабушка на старости лет начала забывать, как правильно называются некоторые предметы. Например, "кувшин" она называла "куксин". На замечания она говорила:"А мне главное...
28.05.19 18:57
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Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах

Tengrinews.kz

28 мая 2019, 17:45 |  Государство

В Казахстане запретят использование переносных радаров в пределах населенных пунктов. Этот пункт внесли в трехсторонний План антикоррупционных мер в органах внутренних дел, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:kievpravda.com

Презентовала план независимый эксперт по международному праву и правам человека Назгуль Ергалиева.

"Из практических мер по снижению коррупционных рисков по отдельным видам деятельности можно сказать о деятельности патрульной полиции. Автоматизировать процесс использования и управления видеорегистраторами, а также ужесточить ответственность за нарушение правил видеорегистрации, запретить использование переносных радаров в пределах населенных пунктов. На постоянной основе проводить проверку для предотвращения использования служебного автотранспорта в личных целях", - зачитала Ергалиева.

План антикоррупционных мер в органах внутренних дел на 2019-2020 годы был разработан Министерством внутренних дел совместно с Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции и общественностью. Сегодня его подписали министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и председатель АДГСПК Алик Шпекбаев.

Ранее глава МВД заявил, что его ведомство отслеживает критику граждан в социальных сетях и принимает меры в случае доказательства вины сотрудников полиции.
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§ костанаец
Re: Казахстанским полицейским запретят переносные радары в...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 28.05.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть тогда делают умные перекрестки, что бы камера высчитывала среднюю скорость от одного перекрестка до другого, а то 174 регион РФ гоняет по городу как не в себе
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* Азамат Лисов
Re: Казахстанским полицейским запретят переносные радары в...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 28.05.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
174 на камеры плевать, машина не чиста и возможно угнана. Ещё смотрю армянских много стало, эти хоть классом повыше
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