Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах
Tengrinews.kz
В Казахстане запретят использование переносных радаров в пределах населенных пунктов. Этот пункт внесли в трехсторонний План антикоррупционных мер в органах внутренних дел, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:kievpravda.com
Презентовала план независимый эксперт по международному праву и правам человека Назгуль Ергалиева.
"Из практических мер по снижению коррупционных рисков по отдельным видам деятельности можно сказать о деятельности патрульной полиции. Автоматизировать процесс использования и управления видеорегистраторами, а также ужесточить ответственность за нарушение правил видеорегистрации, запретить использование переносных радаров в пределах населенных пунктов. На постоянной основе проводить проверку для предотвращения использования служебного автотранспорта в личных целях", - зачитала Ергалиева.
План антикоррупционных мер в органах внутренних дел на 2019-2020 годы был разработан Министерством внутренних дел совместно с Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции и общественностью. Сегодня его подписали министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и председатель АДГСПК Алик Шпекбаев.
Ранее глава МВД заявил, что его ведомство отслеживает критику граждан в социальных сетях и принимает меры в случае доказательства вины сотрудников полиции.
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Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах
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Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах
пусть тогда делают умные перекрестки, что бы камера высчитывала среднюю скорость от одного перекрестка до другого, а то 174 регион РФ гоняет по городу как не в себе
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