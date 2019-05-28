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Азамат Лисов
Найдите ошибки на указателе
Это лишний раз подтверждает некомпетентность и глупость во всех сферах властьимущих...
28.05.19 23:00
Азамат Лисов
Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек
С такой зарплатой вообще странно что в ЦОНах ещё кто то работает. Интересно кто их кормит
28.05.19 22:52
Азамат Лисов
Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах
174 на камеры плевать, машина не чиста и возможно угнана. Ещё смотрю армянских много стало, эти хоть классом повыше
28.05.19 22:44
костанаец
Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах
пусть тогда делают умные перекрестки, что бы камера высчитывала среднюю скорость от одного перекрестка до другого, а то 174 регион РФ гоняет по городу как не в себе
28.05.19 21:37
таноми52
Найдите ошибки на указателе
Моя бабушка на старости лет начала забывать, как правильно называются некоторые предметы. Например, "кувшин" она называла "куксин". На замечания она говорила:"А мне главное...
28.05.19 18:57
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Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек

28 мая 2019, 15:57 |  Общество

Численность населения Казахстана увеличится до 19 миллионов 800 тысяч человек к 2025 году. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:usolie.info

"Прогнозируется, что численность населения увеличится до 19 миллионов 800 тысяч к 2025 году, рабочая сила составит 9 миллионов 800 тысяч человек. На рынке труда произойдут значительные изменения по прибытию и выбытию рабочей силы", - сказал Сапарбаев на заседании правительства.

По его словам, ежегодно в среднем 200 тысяч человек выходят в декретные отпуска, порядка 100 тысяч людей выходят на пенсию.

"Растет доля молодежи, прибывающей на рынок труда - около 180 тысяч выпускников технического и профобразования и вузов ежегодно. Необходимо их обеспечить востребованными навыками и достаточным количеством стартовых рабочих мест", - добавил министр.

Сапарбаев указал, что к 2025 году возможны дисбалансы по различным показателям из-за дефицита кадров средней квалификации. По его словам, сократится спрос на низкоквалифицированный труд, а требования к рабочей силе повысятся.

"Для решения прогноза потребности рынка труда в кадрах до конца 2019 года будет сформирована Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов. Ее главная задача - прогнозирование предложения трудовых ресурсов на рынке труда и формирование спроса на востребованные для экономики кадры. Национальная система прогнозирования базируется на трехуровневой методике на основе демографической модели до 2050 года, макроэкономической модели рынка труда до 2025 года и краткосрочного прогноза на предстоящие два года", - заключил Бердибек Сапарбаев.
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§ Сабыр
Re: Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 28.05.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасно конечно,но сколько добавится интелегенции,или хотя бы просто умных людей.. Зайдите в эти цоны и прочие гос структуры. Ведь это на поверхности,мы тупеем..
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* Азамат Лисов
Re: Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 28.05.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой зарплатой вообще странно что в ЦОНах ещё кто то работает. Интересно кто их кормит
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