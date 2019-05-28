Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек
Численность населения Казахстана увеличится до 19 миллионов 800 тысяч человек к 2025 году. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Прогнозируется, что численность населения увеличится до 19 миллионов 800 тысяч к 2025 году, рабочая сила составит 9 миллионов 800 тысяч человек. На рынке труда произойдут значительные изменения по прибытию и выбытию рабочей силы", - сказал Сапарбаев на заседании правительства.
По его словам, ежегодно в среднем 200 тысяч человек выходят в декретные отпуска, порядка 100 тысяч людей выходят на пенсию.
"Растет доля молодежи, прибывающей на рынок труда - около 180 тысяч выпускников технического и профобразования и вузов ежегодно. Необходимо их обеспечить востребованными навыками и достаточным количеством стартовых рабочих мест", - добавил министр.
Сапарбаев указал, что к 2025 году возможны дисбалансы по различным показателям из-за дефицита кадров средней квалификации. По его словам, сократится спрос на низкоквалифицированный труд, а требования к рабочей силе повысятся.
"Для решения прогноза потребности рынка труда в кадрах до конца 2019 года будет сформирована Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов. Ее главная задача - прогнозирование предложения трудовых ресурсов на рынке труда и формирование спроса на востребованные для экономики кадры. Национальная система прогнозирования базируется на трехуровневой методике на основе демографической модели до 2050 года, макроэкономической модели рынка труда до 2025 года и краткосрочного прогноза на предстоящие два года", - заключил Бердибек Сапарбаев.
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