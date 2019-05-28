Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом - врачи
Детские аттракционы могут быть источником микробного заражения глистами, менингитом и пневмонией. В территориальном департаменте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава по Нур-Султану рассказали о том, как защитить детей в летний период, передает Tengrinews.kz.
"Батуты, игровые площадки, комнаты и аттракционы - общедоступные и популярные места для развлечения детей. Департаментом не контролируются санитарно-гигиенические требования в этой сфере, так как занят малый и средний бизнес. Родители должны знать, что департамент не может провести проверку на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого материала, регулярность проведения ежедневной и генеральной уборки, медицинского осмотра у персонала", - сообщили в ведомстве.
Через игрушки и используемый материал могут передаваться инфекции. Горки, шары, мягкие карандаши, бассейны с шариками в игровых аттракционах могут быть источником микробного заражения, глистных инвазий, педикулеза, возбудителей менингита и пневмонии.
Так как используется в качестве материала пластик или мягкая ткань, вирусы и микробы оседают на поверхностях и могут сохраняться продолжительное время. Заразиться можно быстро и незаметно. Поэтому необходимо обрабатывать и мыть игрушки и все предметы после каждого пребывания детей.
Отмечается, что в игровые водят как здоровых, так и болеющих детей. Зачастую проследить за личной гигиеной достаточно сложно. Дети бегают по детской площадке, руками хватают все. Не исключается вероятность подхватить вшей.
Врачи советуют родителям и детям мыть руки перед посещением аттракционов и после.
В перерывах между играми, если ребенок решил перекусить, также необходима гигиена рук. Следует заранее промыть с помощью солевого раствора слизистую носа. Волосы детей нужно тщательно собрать, спрятать под головным убором или заплести.
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