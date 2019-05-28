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28.05.19 15:37
Серый волк
Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом - врачи
Всё понятно! Это всемирный заговор батутов и прочих каруселей! Целая армия вшей, глистов, возбудителей менингитов и пневномний на этих батутах высадили десант (и как только гады все поместились) и...
28.05.19 15:31
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Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом - врачи

28 мая 2019, 14:46 |  Общество

Детские аттракционы могут быть источником микробного заражения глистами, менингитом и пневмонией. В территориальном департаменте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава по Нур-Султану рассказали о том, как защитить детей в летний период, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

"Батуты, игровые площадки, комнаты и аттракционы - общедоступные и популярные места для развлечения детей. Департаментом не контролируются санитарно-гигиенические требования в этой сфере, так как занят малый и средний бизнес. Родители должны знать, что департамент не может провести проверку на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого материала, регулярность проведения ежедневной и генеральной уборки, медицинского осмотра у персонала", - сообщили в ведомстве.

Через игрушки и используемый материал могут передаваться инфекции. Горки, шары, мягкие карандаши, бассейны с шариками в игровых аттракционах могут быть источником микробного заражения, глистных инвазий, педикулеза, возбудителей менингита и пневмонии.

Так как используется в качестве материала пластик или мягкая ткань, вирусы и микробы оседают на поверхностях и могут сохраняться продолжительное время. Заразиться можно быстро и незаметно. Поэтому необходимо обрабатывать и мыть игрушки и все предметы после каждого пребывания детей.

Отмечается, что в игровые водят как здоровых, так и болеющих детей. Зачастую проследить за личной гигиеной достаточно сложно. Дети бегают по детской площадке, руками хватают все. Не исключается вероятность подхватить вшей.

Врачи советуют родителям и детям мыть руки перед посещением аттракционов и после.

В перерывах между играми, если ребенок решил перекусить, также необходима гигиена рук. Следует заранее промыть с помощью солевого раствора слизистую носа. Волосы детей нужно тщательно собрать, спрятать под головным убором или заплести.
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§ Vital
Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7617
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ж воскресный папа. Взял неделю назад сына на карусель. Хотел на карусели кругозор покатать. Чёт посмотрел и передумал. Взял билеты на машинки. Прикольная тема. Мужик гонял сыном на тачьке. Все смотрели. Со стороны. Я сынку учил как надо убегать от неодекватного чела. Классно получилось. Мороженое потом покушали. Кстати я обратил внимание что пап нету в парке. Только мамы.
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§ Серый волк
Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10155
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.05.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё понятно! Это всемирный заговор батутов и прочих каруселей! Целая армия вшей, глистов, возбудителей менингитов и пневномний на этих батутах высадили десант (и как только гады все поместились) и привели ко всем неудачам в политике и экономике!
В статье не хватает авторитетного экспертного заключения какого-нибудь костанайского доцента, но тем не менее доблестный акимат уже наверное готов сразиться с ближайшим батутом и покарать найденных на нем глистов и прочих прихлебателей. :lol:
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