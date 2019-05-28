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"Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце батута в Караганде

28 мая 2019, 11:29 |  Происшествия

Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер рассказал о владельце перевернувшегося в Караганде батута, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

Ранее сообщалось, что владельцем батута является руководитель одной из пожарных частей, который за пять дней до трагедии, 20 мая, написал рапорт об увольнении.

"Эта проверка проведена (информации об увольнении - прим.). Я хочу вас заверить, задним числом никто никого не увольнял. Данный сотрудник у нас действительно работал с 2001 по 2019 годы. Он характеризовался положительно. Сам этим бизнесом не занимался. Занималась его жена, в 2018 году она оформила ИП. Муж - он ей там помогал. И когда ее допрашивали полицейские, она сказала, что помогал муж. В принципе, вопрос сложностей там никаких не имеет", - поделился Беккер в кулуарах заседания правительства.

Также он добавил, что никто в Казахстане не ведет учет по установленным батутам.

"Но хочу сказать, что в 2016 году Министерство индустрии и инфраструктурного развития принимало участие в разработке техрегламентов Таможенного союза "О безопасности аттракционов". Эти техрегламенты вступили в действие с апреля 2018 года, в которых есть в том числе требования к батутам. Там предъявляется ряд требований: как они устанавливаются, где, на каких площадках, какие меры безопасности должны быть, как должны крепиться. А самое главное, там отсылочная норма. Что батуты должны использоваться с соблюдением требований завода-изготовителя", - добавил Беккер.

По его словам, министр внутренних дел дал поручение комитету подготовить предложение премьер-министру, чтобы определить госорган, который бы осуществлял контроль за использованием батутов.

"Министр дал вчера поручение начальникам Департаментов полиции, Департаментов по ЧС, чтобы по стране провели (обходы - прим.). Проверками их нельзя назвать, потому что юркомпетенции у нас нет, но вместе с тем обратить внимание на использование и в рекомендательной форме предложить предпринимателям либо не использовать их, либо использовать с соблюдением всех мер безопасности", - добавил председатель КЧС.

Беккер отметил, что батут был установлен в день трагедии.

"Этот батут не был ранее установлен, и запрета на его эксплуатацию не было. Этот же батут этими же владельцами эксплуатировался на этом же месте в прошлом году, то есть в 2018 году (...)", - сказал Беккер.

25 мая в Центральном парке сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.
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§ Vital
Re: "Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7617
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну незнаю. Я если б ребёнка своего отправив на батуд а он там погиб если. На моих глазах. Пошол бы да повешался. Ну это я.
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§ Сергей_я
Re: "Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.05.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пошол бы да повешался. Ну это я.

а если в семье не один ребенок?
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§ Vital
Re: "Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7617
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Всё сложно тогда. Незнаю че тогда делать. Надо у отца спросить. Он потерял сына а я брата. Как он терпел, незнаю, ну могу догадываться.у меня запись была 10 лет назад. Я ему не показывал её. Там его сын был. Я хронил у себя. А вот взял и на днюху подарил ему. Он посмотрел и слезы не высыхают уже неделю. Вчера мне позвонил. Сказал что в больницу собрался идти. Давление поднялось. Плохо ему стало. Походу моя вина. Я хотел как лучше.
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