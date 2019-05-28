Принтер, который прослужит в офисе долго

Принтер для офиса – его неотъемлемая часть. При выборе этой техники важно предварительно знать, какая нагрузка ей предстоит. Поэтому, если вы хотите купить офисный принтер «с умом», то помочь вам в этом вопросе сможет только профессионал.

Где купить принтер для офиса

Приобрести офисный принтер можно в специализированном интернет-магазине. INKSYSTEM.KZ (https://www.inksystem.kz/all-in-one-epson-for-office/) является официальной торговой точкой компании INKSYSTEM. Тут вы можете подобрать качественную печатную технику и расходные материалы к ней.

Как выбрать офисный принтер

Если вы неправильно рассчитаете нагрузку на устройство, вы рискуете либо переплатить деньги, либо потратиться в будущем на ремонт или замену на более мощную модель. Поэтому очень важно консультироваться при принятии решения со специалистом, который поможет подобрать оптимальный вариант именно для вашего офиса. Такой сервис могут предоставить лишь профильные магазины, которые специализируются на полиграфии.

Поэтому первый критерий при выборе принтера, на который нужно обратить внимание – это износостойкость. Это особенно важно для струйного принтера. Внутренности офисных принтеров изготавливаются из металла, в то время как для домашнего использования подойдут и пластиковые модели. Металлические конструкции способны выдержать более интенсивную нагрузку.

Ранее приходилось выбирать между характеристиками качества отпечатка и скоростью печати. На сегодняшний день это перестало быть проблемой благодаря новейшим разработкам в данной сфере. Современные принтеры обладают:

впечатляющей скоростью;

разнообразием форматов листов, на которых производится печать (А4, А3, А3+);

превосходным качеством оттисков как черно-белых, так и цветных изображений;

они взаимодействуют с актуальными типами интерфейса (ethernet, Wi-Fi, печать из облака, печать с E-mail);

работают в режиме сервера печати – принтер не нужно подключать к отдельному ПК для печати в сети.

Все это вы сможете найти в принтерах у INKSYSTEM.KZ. Интернет-магазин занимается продажей печатной техники и производством расходных материалов с 2006 года. Там можно приобрести к своему принтеру картриджи, СНПЧ, фотобумагу и других расходные материалы производства компании INKSYSTEM. Заказ можно сделать практически в любой город стран СНГ, так как склады и сервисные центры есть в большинстве из них. Доверяйте свою работу настоящему качеству от профессионалов.

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