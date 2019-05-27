Реконструкция трассы республиканского значения Костанай-Карабутак начнется 1 июня

Итоги конкурсных процедур по строительству и ремонту дорог областного и республиканского значения подвели на расширенном аппаратном совещании облакимата сегодня, 27 мая.

Фото из архива "НГ"

Как сообщил директор областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ, в 2019 году на работы по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения региону выделили 9,4 млрд тенге - на 200 млн больше, чем в 2018-м.

Около половины уйдет на начало работ по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения Костанай-Карабутак. Его протяжённость - 114 км. Всего на реализацию этого проекта запланировано 36 млрд тенге. Срок окончания – 2021 год.

По участкам от п. Денисовка до п. Перелески и далее до ст. Тобол рабочий проект уже получил положительное заключение госэкспертизы и находится на утверждении в Комитете автомобильных дорог. Общая протяженность этих участков – 64,7 км.

- По данным участкам планируется приступить к работам с 1 июня и в этом году сдать в эксплуатацию 30 км автодороги, - отметил Горват. – На участке от ст. Тобол до Рудного общей протяженностью 48,4 км подрядная организация - ТОО «Казахдорстрой», сумма договора составляет 21 млрд тенге. На 2019 год выделено 2 млрд тенге.

Как отметил директор филиала, расходы, согласно ПСД, оказались выше расчетов технико-экономического обоснования и на этом основании проводится процедура по расторжению договора с подрядчиком. Сейчас проводится работа по оптимизации затрат и ориентировочно в сентябре «решится вопрос по определению нового подрядчика».

Такой подход не устроил акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА. Он потребовал принять меры, чтобы ремонт дороги от Рудного до Денисовки закончили в 2020 году.

Началось проектирование работ по ремонту автодороги Денисовка – Житикара – Мюктиколь – граница Российской Федерации. Ее протяженность – 174 км.

- Ремонт автомобильной дороги и пограничного пункта «Кондыбай» приведет к равномерному распределению транспортных потоков в Российскую Федерацию. Это позволит произвести сброс движения транспортных средств, проходящих по опасным участкам Уральских гор в РФ и разгрузит международный пункт пропуска «Кайрак», - подчеркнул Горват.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорого Бакытбек ЕСЕНГУЛОВ сообщил, что для ремонта дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов в 2019 году запланировано 23,3 млрд тенге. Более четверти из них уйдет на ремонт улиц.

- В области началась реализация спецпроекта «Ауыл-ел бесігі», - уточнил Есенгулов. - На 19 улицах в 5-ти райцентрах имеющих экономический потенциал и условия для развития малого и среднего бизнеса, будет проведен средний ремонт. На эти цели предусмотрено 649,1 млн тенге.

Конкурсы на проведение работу уже объявлены в Ауеликольском, Карасуском, Федоровском и Мендыкаринском районах. Глава региона поручил руководителям этих районов ускорить конкурсные процедуры.