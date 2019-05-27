Метапоисковик авиабилетов Aviasales вышел на казахстанский рынок

Для жителей Казахстана, предпочитающих путешествовать по всему миру с помощью авиаперелетов, открылись интересные возможности по поиску авиабилетов с оптимальными характеристиками. На отечественный рынок вышел крупнейший на просторах Рунета метапоисковик Aviasales, в рамках которого представлена информация от 728 авиакомпаний, двух сотен отраслевых касс и пяти популярных систем бронирования. Этот сервис позволяет за считанные мгновения находить интересующие предложения, его основной акцент сделан на предоставлении сведений о самых дешевых вариантах.

Метапоисковик, присутствующий на рынке уже более десяти лет, сохраняет для казахстанских пользователей весь свой изначальный функционал. На сайте https://www.aviasales.kz путешественники могут не только эффективно подыскивать билеты, но и бронировать отели, арендовать автомобили в других городах, приобретать страховки. Также доступен Календарь низких цен, благодаря которому можно в удобной форме сориентироваться в стоимости перелетов по интересующему направлению в разрезе недели, месяца или другого периода. С помощью этого инструмента удобно планировать бюджетные поездки. Также представлены Карта низких цен для тех, кто пока не определился с направлением путешествия, блог на самые разнообразные туристические темы, сведения по всем местным и крупным зарубежным аэропортам, авиакомпаниям. Также приведены информационные и статистические материалы по городам и странам, освещены наиболее популярные среди потребителей направления. Непосредственно для поиска билетов предназначена специальная форма на главной странице: в ее полях следует указывать даты и направления поездки, количество и возраст пассажиров, класс перелета и ряд других моментов.

Приобрести авиабилеты в Казахстане с помощью Aviasales можно в столь популярном сегодня электронном формате. Сам сервис не занимается реализацией предлагаемых продуктов, он лишь выступает в качестве посредника между продавцами и покупателями. Непосредственно оформление заказа проходит на сайте авиакомпании, системы бронирования или кассы. Здесь после заполнения всех личных данных, проведения оплаты, человек получает на свою электронную почту билет в цифровом виде. При желании его можно распечатать на бумажный носитель и получить таким образом маршрутную квитанцию, посредством которой легко ориентироваться в параметрах своей поездки.

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