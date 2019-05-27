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Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

27 мая 2019, 13:58 |  Происшествия

Об этом пресс-служба управления здравоохранения сообщила в воскресенье, 26 мая, на страничке ведомства в соцсети Инстаграм.

Иллюстративное фото

- 26 мая, около 13:00, девочка 2017 г. р. (1 год и 5 месяцев) выпала из окна 4-го этажа по пр. Кобланды батыра, 44, - говорится в сообщении. - Малышка доставлена бригадой скорой помощи в детскую областную больницу. Ребенок в реанимации. Состояние тяжелое.

В пресс-службе ведомства пока не могут прокомментировать, каково состояние пострадавшей на данный момент.

В управлении здравоохранения просят родителей не оставлять детей без присмотра и не надеяться на москитную сетку. В прошлом году в детскую областную больницу с травмами от падения с высоты доставили 54 ребенка. Из них 30% выпали из окон многоэтажных домов. В основном это дети в возрасте до 7 лет. В мае 2019 года уже зарегистрированы четыре падения из окон многоэтажек. Одно - с летальным исходом.

Корреспонденты "НГ" присоеденились к акции управления здравоохранения #Удетейнеткрыльев. Размещайте в социальных сетях свои фотографии с призывом обратить внимание на безопасность оконных проёмов. Не забудьте поставить хештег. Расскажите друзьям и знакомым.
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§ Vital
Re: Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7602
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему я разбежался. Это было одно из тем. Через каждые 5 мин кто то звонит из подруг ей. В один из день. Захожу домой. Моя курит в ване (я не курю). Сын в окнее с кем то общается из друзей. Я просто устал. Ругаться. Берегите детей. Женщины проснитесь.
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§ Трэвэл
Re: Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, что сегодня вообще происходит с родителями. С ума совсем посходили что ли: одни умирают от полученных ожогов, 8 месяцев, Карл! другие выпадают с окон...займитесь детьми, а не сидением в соцсетях.
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