Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Об этом пресс-служба управления здравоохранения сообщила в воскресенье, 26 мая, на страничке ведомства в соцсети Инстаграм.
Иллюстративное фото
- 26 мая, около 13:00, девочка 2017 г. р. (1 год и 5 месяцев) выпала из окна 4-го этажа по пр. Кобланды батыра, 44, - говорится в сообщении. - Малышка доставлена бригадой скорой помощи в детскую областную больницу. Ребенок в реанимации. Состояние тяжелое.
В пресс-службе ведомства пока не могут прокомментировать, каково состояние пострадавшей на данный момент.
В управлении здравоохранения просят родителей не оставлять детей без присмотра и не надеяться на москитную сетку. В прошлом году в детскую областную больницу с травмами от падения с высоты доставили 54 ребенка. Из них 30% выпали из окон многоэтажных домов. В основном это дети в возрасте до 7 лет. В мае 2019 года уже зарегистрированы четыре падения из окон многоэтажек. Одно - с летальным исходом.
Корреспонденты "НГ" присоеденились к акции управления здравоохранения #Удетейнеткрыльев. Размещайте в социальных сетях свои фотографии с призывом обратить внимание на безопасность оконных проёмов. Не забудьте поставить хештег. Расскажите друзьям и знакомым.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 2
Всего: 189
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Vital: У меня зарплата падает на карту. Не понимаю этих понтов. Зайти в магаз и размахивать картой, на которой три копейки и все равно купить ничего невозможно, но главное же не купить, а с...
Переезд через железную дорогу по ул. Мауленова - перестарались при ремонте
Это они еще хорошо утрамбовали,я видел когда делали-там почти полметра бугор был,думал больше останется.А так-не в Европе живем,по нашим дорогам на пузотерке много не поездишь...
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Получается, что человек, руководивший страной 30 лет подряд, не смог правильно выстроить и бюджетную, и налоговую политику? Повод для опорожнения мусорного ведра очень натянутый. Единственное что...
Персонал и пациентов эвакуировали из ЦРБ в Житикаре
Это к больнице требование о выплате? Опасный автор или нет не знаю, но то что тупой это точно. Кто должен заплатить? Пациенты? Акимат? А в какой срок?
Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
Не берусь судить об острой необходимости ехать по пешеходным дорожкам, но то что автор выразил своё мнение, как раз говорит что он мужик.