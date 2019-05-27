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drakon
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drakon
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27.05.19 11:54
таноми52
Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная
Какие умные парнишки! Гордиться бы стране такими, поддерживать, а не гнобить!
27.05.19 11:51
drakon
Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная
maxsaf: Чую пятой точкой, что и я в этом списке :-o :lol: Все мы - в нём. Даже если граждане Казахстана - в нём.В ДЕСТРУКТИВНЫХ СИЛАХ. Да не приеду я никогда... :-o
27.05.19 11:47
Vital
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Личность мужчины, труп которого был найден на остановке «Радуга» в Костанае, установила полиция

Дмитрий ПЕТРЕНКО

27 мая 2019, 10:08 |  Происшествия

Труп мужчины внутри автобусной остановки магазина «Радуга», со стороны магазина "Нур", был обнаружен в субботу, 25 мая, около 8 часов вечера.

- По обнаруженному трупу личность установлена - им оказался житель Костаная 1972 г. р., - прокомментировали сегодня, 27 мая, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Труп был обнаружен без видимых признаков насильственной смерти. Вместе с тем назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти.

По непонятным причинам на месте происшествия сотрудник полиции подходил к жителям, ведущим фото- или видеосъемку, и просил их предоставить свои паспортные данные и номера мобильных телефонов.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Личность мужчины, труп которого был найден на остановке...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7600
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, со стороны магазина "Нур",

По тихоньку анекдот становится реальностью.
Если б статья изначально по другому называлась. (труп был обнаружен на остановке напротив магазина Нур)
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§ Lex
Re: Личность мужчины, труп которого был найден на остановке...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.05.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот сотрудник не пытался допросить усопшего по подозрению к несанкционированным митингам и запрещенной деятельности?
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