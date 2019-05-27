Личность мужчины, труп которого был найден на остановке «Радуга» в Костанае, установила полиция
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Труп мужчины внутри автобусной остановки магазина «Радуга», со стороны магазина "Нур", был обнаружен в субботу, 25 мая, около 8 часов вечера.
- По обнаруженному трупу личность установлена - им оказался житель Костаная 1972 г. р., - прокомментировали сегодня, 27 мая, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Труп был обнаружен без видимых признаков насильственной смерти. Вместе с тем назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти.
По непонятным причинам на месте происшествия сотрудник полиции подходил к жителям, ведущим фото- или видеосъемку, и просил их предоставить свои паспортные данные и номера мобильных телефонов.
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