Воссоздано лицо человека, жившего 1300 лет назад

Знаменитый шведский специалист в области реконструкции лица, судмедэксперт и археолог Оскар Нильссон воссоздал облик человека, жившего 1300 лет назад, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на National Geographic.

© odnilsson.com

Останки мужчины обнаружили в 2014 году. Скелет находился в одной из 47 могил, относящихся к раннему средневековью (примерно 700 года нашей эры), которые были раскопаны перед строительством здания в городе Гренхен на севере Швейцарии. Захоронение носило черты римского стиля, могила была выложена камнями, а ноги погребенного были направлены на север.

Ученые нарекли мужчину Аделазием Эбальхусом (Adelasius Ebalchus) - в этом имени звучат отголоски культуры Римской империи, разрушенной столетия назад. По словам археологов, при жизни Аделазия по Швейцарскому плато продвигались германские народы, окончательно меняя язык и культуру этих земель, и этот мужчина мог являться представителям одного из последних поколений, которые хранили древние традиции.

Исследователи установили, что Аделазию было от 19 до 22 лет, а рост его составлял примерно 167 сантиметров. Он страдал от хронического остеомиелита - инфекции костной ткани, а также дефицита витаминов, что наверняка и привело к ранней смерти. Обрамленная крупными камнями могила может свидетельствовать о том, что погибший занимал более высокое социальное положение, чем большинство людей, живших тогда на территории современного Гренхена.

Нильссон смоделировал внешность мужчины, опираясь на 3D-копию его черепа. По словам реконструктора, его поразило отличное состояние зубов мужчины (обычно при реконструкции лица для того, чтобы воссоздать зубы, приходится внимательно изучать другие части лица и строить свои теории на множестве признаков - от ДНК до климата, в котором жил человек). Чтобы выделить эту особенность, ученый решил изобразить Аделазия слегка улыбающимся, и это решение далось ему нелегко.

При реконструкции лица, особенно если это делается для правоохранительных органов, не стоит изображать модель улыбчивой, отмечает Оскар. Зритель может отвлечься от общего впечатления реконструкции, которое должно быть основано на физических параметрах, "подсознательно допуская, что перед ним счастливый человек". Но в данном случае специалист решил пренебречь негласным правилом, и на губах воссозданного из древности мужчины застыла легкая улыбка.

© odnilsson.com

Нильссон работал с останками людей из многих регионов и периодов времени. Ранее он реконструировал лица древней перуанской королевы и древнегреческой девушки. Но человек из раннесредневековой Швейцарии попался ему впервые. "Это довольно захватывающий и плохо изученный период истории. Я надеюсь, что смогу пролить на него свет", - заявил автор работы.